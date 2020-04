Aan de boorden van de IJssel: voorbeschouwen op de persconferentie van premier Rutte

Er mag wel weer eens wat meer beweging in komen, op het plein voor Hotel in het huis van Deventer aan het Grote Kerkhof. Vol spanning kijkt eigenaar Rob te Wierik vooruit naar de persconferentie van premier Mark Rutte, vanavond. Er is al het nodige uitgelekt, maar het blijft een spannende dag. Mag er na vandaag weer iets meer in Nederland? En kan de horeca daar al van profiteren?

Dat laatste zit er waarschijnlijk niet in, weet ook Te Wierik. Gisteren al lekte uit dat de horeca waarschijnlijk nog tot en met 15 mei de deuren gesloten moeten houden.

Het hotel is wel open, maar daar kan Te Wierik onder de huidige omstandigheden de kachel niet van laten branden. "Er zijn te weinig gasten", aldus Te Wierik. Misschien twee tot drie ontbijtjes per week worden er gemaakt en dat is niet genoeg.

"Maar ik denk ook niet dat wij als eerste aan de beurt zullen komen", verwacht Te Wierik. "Dat hoeft ook niet", zegt hij verwijzend naar de scholen en de zorg.

Hard gewerkt

"Wij zijn hier in het hotel wel lekker druk." Er wordt hard gewerkt aan een uitbreiding. "Mooi om te zien hoe vrienden en bekenden komen helpen", zegt Te Wierik. Coronaproof uiteraard. Dat geldt ook voor de nieuwe uitspanning. "Ik verwacht toch dat we als we open mogen meer afstand moeten houden. Daar richten we het ook op in."

Ook Jan Henk van der Kolk van Woon- en Zorgcentrum Humanitas kijkt vol spanning vooruit naar het verhaal dat Mark Rutte vanavond te vertellen heeft. "Het zou mooi zijn als er een bezoekregeling zou komen waarbij in ieder geval één persoon weer op bezoek mag komen bij een bewoner", stelt Van der Kolk.

Risico's

Hij weet dat dit risico's met zich meebrengt. "Maar die hou je altijd", aldus Van der Kolk. Want hoewel Humanitas al ruim vijf weken is afgesloten van de buitenwereld, gaat het personeel natuurlijk wel naar binnen en buiten. "Daar kan altijd iemand bij zitten die het virus bij zich draagt, zonder het te weten." Hij wacht het verhaal van Rutte af. "Ik ben geen deskundige, ik hoor het wel."

En dan is er natuurlijk ook nog voetbal. Van der Kolk heeft een rood-geel hart en hoopt dat zijn cluppie 'Kowet' binnenkort de competitie weer kan hervatten. "Desnoods zonder publiek."

Vakantiehuizen

Hoe zal het verder gaan de komende weken? Na vanavond weten we meer. Te Wierik meldt dat hij merkt dat de mensen wel weer toe zijn aan wat levendigheid. "Wij verhuren ook vakantiehuizen. Daar hadden we eerst veel annuleringen, maar die mensen komen nu toch ook weer terug omdat ze toch weg willen in Nederland."

Veel hangt af van vanavond. Eén ding weet Te Wierik wel. "Wij verkopen hier ook ijs, dus er staat regelmatig een lange rij hier op het plein." Nog iets langer dan normaal, omdat mensen anderhalve meter uit elkaar moeten staan. Het brengt levendigheid en dat is goed, concludeert Te Wierik. "Er moet levendigheid komen."