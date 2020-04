Haaksbergse moeder had al eerder dode baby: ook vader verdachte

De 30-jarige moeder uit Haaksbergen, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren kind, had al eerder een dode baby. De politie maakte vandaag bekend dat de vrouw eerder vanochtend is aangehouden. Ook de vader blijkt verdachte in deze spraakmakende zaak. De politie wil niet kwijt of er nu ook een onderzoek wordt ingesteld naar het overlijden van de eerste dode baby.

De zaak kwam aan het rollen nadat de vader en moeder zich in de nacht voor Eerste Paasdag met de dode baby in het ziekenhuis meldden. Blijkbaar waren de omstandigheden waaronder dat gebeurde dusdanig verdacht dat de artsen alarm sloegen.

Woning doorzocht

Daarop werd de woning aan de Jan Vermeerstraat in Haaksbergen dagenlang hermetisch afgesloten voor forensisch onderzoek. Het onderzoek in dit huis is intussen afgerond. De zwarte schermen zijn weer verdwenen.

Aanvankelijk werden er in deze zaak nog geen aanhoudingen verricht, maar verbleef het stel elders, bij familie buiten Haaksbergen. Dinsdagochtend maakte de politie echter bekend dat de moeder is aangehouden. Ze wordt verdacht van "betrokkenheid bij de dood van haar pasgeboren baby".

Ook vader verdachte

Ook de vader blijkt verdachte in deze zaak. De politie bevestigt dit, maar wil verder niets kwijt over zijn mogelijke rol. Waar de moeder is aangehouden, blijft de vader vooralsnog op vrije voeten.

De politie zegt dat het onderzoek naar de doodsoorzaak en toedracht rond het misdrijf verder gaat. Wel is inmiddels sectie verricht op het lichaam van de baby. "Over de uitkomsten daarvan doen we geen mededelingen", aldus politiewoordvoerster Chantal Westerhoff.

Al eerder bevallen

Bronnen melden tegenover RTV Oost dat de vrouw in het recente verleden ook al eens is bevallen van een baby en dat ook dit kind kort daarop overleed. De politie zegt hiervan op de hoogte te zijn. "We kennen deze informatie, maar gaan hier verder niet inhoudelijk op in. Het mag duidelijk zijn dat deze zaak uiterst gevoelig ligt", aldus de zegsvrouw.

In de kennissenkring was niet bekend dat de moeder zwanger was van een tweede baby, zo melden bronnen. Ook de buren wisten van niets.