Verpleeghuizen Hengelo zwaar getroffen door corona

Twaalf ouderen zijn de afgelopen weken overleden in de Hengelose verpleeghuizen van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) in Hengelo. Dat is het hoogste sterftecijfer in de regio Twente. Een directe verklaring hiervoor heeft bestuurder Fred Schrander hier niet voor. "We hebben veel demente ouderen die rondlopen, wellicht hebben ze elkaar toch besmet."

"Ik kreeg vrijdagavond het bericht dat er op één dag drie cliënten waren overleden. En ik ben zaterdagochtend hier geweest en dan komen de mensen net uit de dienst. Dan hebben ze net gewerkt en op dat moment voel ik de pijn, het verdriet en het gevoel van onmacht. Het team wil graag de mensen beter maken en bij sommigen lukt dat, maar bij sommigen ook niet," vertelt bestuurder Schrander zichtbaar aangeslagen.

Het doet de bestuurder veel om te zien hoe zijn personeel alle zeilen bij moet zetten met niet altijd een bevredigend resultaat. De Hengelose locaties het Hof en Het Borsthuis van het TMZ richtte begin april een speciale afdeling in voor corona-patiënten. Alle positief geteste bewoners worden daar verzorgd door verpleegkundigen.

Geen verklaring

Een verklaring waarom vooral in Hengelo veel mensen zijn overleden heeft de bestuurder niet. Schrander: "We hebben onderzoek gedaan naar de eerst besmette cliënt, naar de eerst besmette medewerker, maar het is allemaal niet meer te achterhalen. Dus we dealen nu met het feit dat we al tien dagen geen besmettingen meer hebben, dat is positief nieuws. Maar we hebben wel al een groep die besmet is en die wordt of beter of overlijdt.

Specialist Ouderengeneeskunde Astrid Roek is als arts werkzaam op deze afdeling in Het Hof: "Ik loop rond in een beschermend pak, met een mondkapje voor. Bewoners zien nauwelijks dat ik een dokter ben. Veel van hen zijn ook dementerend, dus die begrijpen ook niet goed meer wat er aan de hand is." Roek neemt alle voorzorgsmaatregelen in acht, maar probeert ook de menselijke kant niet uit het oog te verliezen.

"Als we zien dat mensen het niet redden bellen we met de familie. Dan zorgen we er toch voor dat er op een zo waardige mogelijke manier afscheid kan worden genomen, maar het is natuurlijk wel heel anders dan normaal en dat is verdrietig."

Erehaag

Personeel van het TMZ heeft gedichten gemaakt om op die manier afscheid te kunnen nemen van bewoners. En ook wordt er een erehaag gevormd als de overleden bewoner de kamer uitgeleidt wordt. "Dat is zeer indrukwekkend," vult Schrander aan. "Maar het is ook heel belangrijk voor ons personeel om op een goede manier afscheid te kunnen nemen van de bewoners."

Herstel

Astrid Roek vind het lastig om vooruit te kijken hoe een eventuele versoepeling straks vorm kan krijgen in het verpleeghuis. "We zullen dat heel voorzichtig stap voor stap moeten bekijken."

Bestuurder Schrander weet wel dat zijn personeel straks na de coronacrisis nog een lange tijd van herstellen nodig heeft. "Want iedereen werkt nu door op adrealine. Er werken hier 550 personeel die voor 300 bewoners zorgen, die moeten daar wel van herstellen."