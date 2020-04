Aantal coronapatiënten bij zorgcentra IJsselheem stabiliseert, maar het eind is nog niet in zicht

Bij IJsselheem wonen in totaal zo’n twaalfhonderd mensen, verspreid over veertien woonzorgcentra in Noordwest Overijssel. Op sommige locaties zijn geen besmettingen geconstateerd, maar andere huizen zoals de Hazelaar in Hasselt zijn keihard getroffen. De precieze oorzaak daarvan is niet bekend, Feit is wel dat als het virus eenmaal binnen is, het zich snel kan verspreiden.

Huiselijkheid

Dat heeft ook te maken met de manier waarop de zorg wordt verleend, vertelt bestuurder Karin Leferink van IJsselheem. "Mensen wonen bij ons voor een groot deel in kleinschalige zorgafdelingen. Bijna als een gezin, met veel huiselijkheid en gezelligheid. Samen eten, tv kijken op de bank, dat zijn dingen die voor ons heel belangrijk waren."

Het bezoekverbod blijft nog wel even (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De meeste verpleeghuisbewoners zijn door ziekte en ouderdom sowieso kwetsbaar, weet Leferink. "As je bij ons komt wonen dan weet je meestal wel dat het je laatste woonplaats is. Dat bewoners overlijden hoort er bij ons wel een beetje bij. Maar als er dan op één afdeling binnen een paar dagen meerdere mensen overlijden, dan komt dat wel heel hard aan."

Andere zorg

Op afdelingen waar geen zieken zijn proberen de medewerkers nog iets van die huiselijkheid te bewaren, voor het welzijn van de bewoners. Samen eten bijvoorbeeld, maar wel op anderhalve meter afstand en met handschoenen en mondkapjes voor het personeel.

De zorg voor bewoners met corona vergt veel van de medewerkers, ziet Leferink. "Voor sommigen voelt het wel alsof ze een andere baan hebben. Met mondmasker, bril en schort aan zorgverlenen lijkt ineens meer op intensive-care zorg, terwijl het normaal gaat over een zinvolle fine dag voor de bewoners."

Bezoekverbod verzachten

Geen ommetjes in de mooie tuinen, geen spelletjes samen in de huiskamer en geen bezoek. De noodzakelijke lockdown van verpleeghuizen helpt weliswaar tegen de verspreiding van corona, maar is een aanslag op het welzijn en woongenot van de bewoners. Bezoek van de familie is prettig voor de bewoners, het helpt hen de dag prettig door te komen en ontlast zo ook het personeel.

F Zorg bij de wooncentra van IJsselheem (Foto: eigen beelden IJsselheem)

Leferink zou graag het bezoekverbod wat willen versoepelen, maar wel op een veilige manier. "We denken er al over na hoe we dit binnen de richtlijnen kunnen vormgeven. Dat kan wellicht met speciale bezoekhuisjes in de tuin of met mooi weer buiten, zodat je elkaar toch wat meer kunt gaan zien. Want ik verwacht niet dat na 28 april de deuren zomaar weer open gaan."