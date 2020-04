XL Businesspark maakt groeispurt en levert tot nu toe vijfhonderd banen op

Het bestuur van het Regionaal Bedrijventerrein Twente gaat ervan uit dat het 'XL Businesspark' vier jaar eerder vol is dan gepland. Gevolg is dat de eindafrekening negen miljoen euro goedkoper wordt; het verwachte verlies in 2030 daalt van 21 naar 12 miljoen euro.

Het jaarverslag van de 'gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente', oftewel het XL Businesspark, is voor het eerst in jaren positief gestemd. Zo positief dat de verwachting is dat het park in 2030 vol is, vier jaar eerder dan voorzien. En dat heeft een positief effect op de begroting van rente-, plan- en beheerkosten en dat scheelt dus negen miljoen op de eindafrekening.

11,9 miljoen tekort op XL Businesspark

Die rekening, 11,9 miljoen euro, wordt uiteindelijk gedeeld door de deelnemende gemeenten; Enschede, Hengelo, Borne en Almelo, en de provincie Overijssel. Voorzitter Michel Kotteman over de financiële resultaten: "We zijn tevreden met de verbeterde gronduitgiftevooruitzichten. Dat scheelt negen miljoen, natuurlijk blijft er een verlies over, maar dat kan bij dit soort projecten. Het is geen woonbestemming, daarop wordt verdiend door gemeenten. Hier gaat het om een gezamenlijk belang van werkgelegenheid."

vijfhonderd vaste banen, vijfhonderd flexibele banen

Het afgelopen jaar is er tien hectare grond in gebruik genomen door onder meer Timberland, Rottink Zuigerveren en Emergo (prefab bouwcomponenten). Daarmee nam het aantal vaste banen met zo'n honderd toe tot vijfhonderd. Daarnaast is er (in seizoenen) sprake van een flexibele schil van circa vijfhonderd medewerkers (voornamelijk bij Bleckmann en Timberland). Tegelijkertijd brengt de bouw ook (tijdelijk) werkgelegenheid met zich mee en ontstaan er banen bij bijvoorbeeld toeleveranciers.

In 2019 zijn ontwikkel-overeenkomsten getekend over een oppervlak van 13,4 hectare. Dit met Heylen Warehouses (5,3 hectare), VDL (4,1 hectare) en een productiebedrijf (vier hectare). In totaal is nu 47 hectare uitgegeven en over 41 hectare is een overeenkomst gesloten. Kortom; het XL Businesspark van in totaal 125 hectare lijkt flink op stoom.

Almelo vaart wel bij XL Businesspark

En dat is goed nieuws voor de gemeente Almelo. Die profiteert niet alleen van de werkgelegenheid, maar ook van de OZB die in rekening wordt gebracht; 740 duizend euro over het afgelopen jaar. Daarnaast wordt er per verkochte vierkante meter grond zes euro in het 'Fonds bovenwijkse voorzieningen' gestoken van de gemeente Almelo, dat leverde vorig jaar 590 duizend euro op. Een bloeiend XL park is dus kassa voor Almelo.

Nieuwe loswal voor 4,6 miljoen euro

Intussen staat er 4,6 miljoen euro (helft uit Twentse Regiodeal, helft van provincie) klaar om de loswal te verlengen omdat het vervoer over water snel groeit. Wel geeft de stikstof- en coronacrisis onzekerheid over de toekomst. Het is goed mogelijk dat bedrijven voorzichtiger worden met investeringen.