Met pijn in het hart: Thermen Bussloo stopt noodgedwongen als hoofdsponsor Go Ahead Eagles

“Dat heeft vanzelfsprekend grote impact op onze vestigingen, medewerkers en mogelijkheden”, aldus Fabian Dolman, algemeen directeur van Quality Wellness Resorts. “Vandaar dat we dit besluit met pijn in het hart hebben moeten nemen.”



Intentie

Aan het begin van dit kalenderjaar gingen Thermen Bussloo en Go Ahead Eagles in gesprek over de toekomst van hun samenwerking. Beide partijen spraken de intentie uit nog minstens een jaar met elkaar door te gaan.

“In de tussentijd is er natuurlijk ongelofelijk veel veranderd, ook voor ons”, aldus Dolman. “Wanneer we weer open kunnen, weten we niet, maar feit is dat we dan alle tijd, energie en mogelijkheden zullen moeten aanwenden om deze situatie te boven te komen. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”



Thermen Bussloo werd in 2017 hoofdsponsor van Go Ahead Eagles. Het ‘debuutseizoen’ liep in sportieve zin uit op een drama, maar het wellnessbedrijf bleef de club trouw.

“De samenwerking is altijd heel erg goed geweest”, legt de algemeen directeur uit. “Het ging veel verder dan de naam op het shirt, het was echt tweerichtingsverkeer. Zo konden spelers en staf vanaf het begin onbeperkt gebruikmaken van onze faciliteiten, om te herstellen, ontspannen of behandeld te worden. Iets wat volop werd gedaan.”



Begroeten

Niet alleen de spelers en staf wisten hun weg naar de resorts van Quality Wellness Resorts te vinden; ook supporters bezochten de Thermen-vestigingen massaal. Dolman: “Middels de vouchers in het Fan Voordeel-bulletin hebben we duizenden supporters mogen ontvangen in onze resorts. Een band die we koesteren. Velen zijn ons blijven bezoeken en we zien ernaar uit hen weer te begroeten als dit allemaal voorbij is”.



Zoals Dolman ook hoopt snel weer richting de Vetkampstraat af te reizen. “Want we mogen wel stoppen als hoofdsponsor, de band die blijft”, zegt hij. “Sterker nog: onze naam zal komend seizoen blijven prijken op de voorkant van de shirts van de jeugdteams. Daarnaast blijven we betrokken bij de Business Club. En wie weet, in betere tijden…”



Betrokkenheid

Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, betreurt én begrijpt de beslissing die Thermen Bussloo heeft moeten nemen.

“Zoals Fabian al aangeeft, hebben we een sterke band met elkaar opgebouwd de afgelopen jaren. Amper drie maanden geleden heb je het nog over de gezamenlijke acties voor volgend seizoen, en nu hebben we te maken met deze onvermijdelijke situatie. Dat is best even emotioneel. We zijn wel heel blij dat Thermen Bussloo aan boord blijft bij de Business Club en zelfs shirtsponsor blijft bij alle jeugdteams. Dat tekent hun betrokkenheid bij de club.”