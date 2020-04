West-Overijssel wil in 2030 de helft van het energieverbruik duurzaam opwekken

Het totale energieverbruik in deze elf gemeenten is ongeveer 3,2 TerraWatt. Over tien jaar moet 1,6 TerraWatt duurzaam worden opgewekt.

Op dit moment wordt maar 8 procent van die 1,6 duurzaam gewonnen. Als alle plannen worden meegerekend die al wel in uitvoering zijn maar nu nog niets opbrengen, dan moet de duurzame energiewinning in deze elf gemeenten nog steeds verdrievoudigen.

Klimaatakkoord

Het lijkt een enorme doelstelling maar om in 2030 aan het Klimaatakkoord te voldoen moet Nederland in dat jaar al 70 procent van z'n elektriciteit halen uit hernieuwbare bronnen. Feitelijk loopt de Regionale Energie Strategie (RES) voor West-Overijssel dus nog iets achter. Sommige andere RES-regio's zijn al verder.

De elf gemeenten in West-Overijssel (Foto: RTV Oost)

"Daarom gaan we er nu ook aan beginnen", zegt wethouder Bart Jaspers Faijer van Ommen.

"Waar het voor mijn gevoel om draait is het diepe bewustzijn dat we met elkaar in een veranderende maatschappij leven. En dat we over de komende generaties heen invulling moeten geven aan die verandering. Hoe ga je dat doen?"

Jaspers Faijer kijkt ernaar uit om die taak op zich te nemen.

Het pad is nog lang niet uitgestippeld wethouder Ommen

Wind of zon?

De doelstelling is nu duidelijk, maar in het strategisch plan staat nog niet beschreven hoe die elektriciteit opgewekt moet gaan worden. Iedere gemeente is nu voor zichzelf aan het uitwerken hoe dat op eigen grondgebied eruit zou kunnen gaan zien. "En dat pad is nog lang niet uitgestippeld", wil Jaspers Faijer benadrukken. "De gemeenteraden en de Staten bepalen hoe de verdeling tussen zon en wind eruit zal zien. Er is dus geen verborgen agenda van bestuurders."

Wethouder Marcel Blind van Olst-Wijhe: "Iedere gemeente is verantwoordelijk voor zijn deel van de totaal op te wekken energie en daarmee dus ook voor het totaal." Nu het doel is gezet, wordt het voor de elf gemeenten makkelijker om zich aan elkaar op te trekken.

Electriciteitsmast (Foto: RTV Oost)

Weerstand

In een aantal gemeenten in West-Overijssel zijn energieprojecten in uitvoering. Voor de fase daarna is nog niet veel vastgelegd, in de meeste gemeenten moet nog over nieuwe projecten gesproken worden. Vast staat dat er nog veel windmolen- en zonneparken bij zullen moeten komen. Tot nu toe kunnen dergelijke projecten zorgen voor weerstand van omwonenden. In deze regio was dat eerder onder meer het geval bij Wetering in Steenwijkerland en bij Staphorst.

"Hoe dan ook, we zullen een democratische oplossing moeten vinden om West-Overijssel duurzaam te krijgen", glimlacht wethouder Jaspers Faijer uit Ommen. "We kunnen er niet meer omheen."

Zonnepark Sekdoornse Plas Zwolle (Foto: RTV Oost)