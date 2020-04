FNV roept raad Haaksbergen op kwetsbare burgers niet extra te laten betalen voor wassen en strijken

Vakbond FNV roept de gemeenteraad van Haaksbergen op vanavond tegen de door het college van B en W voorgestelde wijziging van de was- en strijkservice voor kwetsbare burgers te stemmen. Vanwege financiële voordelen wil het college deze service uitbesteden en moeten inwoners die zelf niet kunnen wassen en strijken 4,50 euro per waszak gaan betalen.

Inwoners die niet in staat zijn om zelf het huishouden te doen kunnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente, in dit geval Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. In Haaksbergen zijn ongeveer 240 mensen die naast ondersteuning in de huishouding extra hulp nodig hebben bij het wassen en het strijken.

Het college van B en W wil, vanwege financiële voordelen, de was- en strijkservice veranderen. Bij inwoners die de was niet zelf kunnen doen, wordt deze nu gedaan door huishoudelijke hulpen. Behalve de maandelijkse eigen bijdrage van 19 euro voor hulp en ondersteuning uit de Wmo, betalen mensen daar niets extra's voor.

4,50 euro per waszak

Haaksbergen wil het wassen en strijken uitbesteden aan een bedrijf. Die zamelt de was in, waarna alle was op een centraal punt wordt verwerkt. Per ingeleverde waszak betalen inwoners 4,50 euro betalen. De FNV roept de gemeenteraad van Haaksbergen op tegen dit voorstel te stemmen.

"Wij hebben begrip voor de financiële nood van de gemeente", zegt FNV-bestuurder Hans Hupkes. "Maar het kan niet zo zijn dat de rekening hiervoor bij de burgers wordt gelegd die niet zelf kunnen wassen en strijken. Uit juridisch oogpunt is dit een onbegaanbare weg. De eigen bijdrage is en blijft immers maximaal 19 euro voor noodzakelijke Wmo-ondersteuning."

De FNV vertegenwoordigt cliënten die afhankelijk zijn van Wmo-zorg én huishoudelijke hulp. Hupkes: "Wij kregen uit beide groepen signalen van leden die ongerust zijn over het plan om het wassen en strijken in de Wmo uit te besteden."

De vakbond erkent dat Haaksbergen van de was- en strijkservice een zogeheten algemene voorziening mag maken. Iedereen in Haaksbergen kan er dan, tegen een bepaalde vergoeding, gebruik van maken. De kostprijs voor het verwerken van een volle zak met wasgoed is volgens het college 17,70 euro.



Als de raad vanavond toch instemt met het raadsvoorstel, dan laat de FNV het er niet bij zitten. "We blijven hun belangen behartigen door ze te begeleiden tijdens de herindicatiegesprekken of helpen ze bij het maken van bezwaar. Ook zullen we juridische ondersteuning verlenen."

Minder uren werk

Behalve de extra kosten die inwoners met Wmo-ondersteuning moeten maken, wijst vakbond FNV ook op de risico’s van verdringing.

Huishoudelijke hulpen die nu nog bij de mensen thuis wassen en strijken kunnen minder werkuren krijgen. Hupkes: "Daardoor zullen ze in inkomen achteruit gaan. Velen werken net boven de bijstandsgrens. We verwachten dat een aantal bij de gemeente zal aankloppen voor aanvullende bijstand."