"Kleuteronderwijs gaat lastig worden, maar is niet onmogelijk"

Vanuit het kleuteronderwijs leven veel vragen over hoe je kleuters goed en veilig les kunt geven in het coronatijdperk. Dat zegt kleuteronderwijsadviseur Lianne Jongsma uit Holten. Maar antwoorden hierop worden bijna niet gegeven.

Jongsma is de laatste weken vaak benaderd door het onderwijsveld met de vraag hoe nu verder wanneer de scholen weer open mogen. "Ik krijg vooral vragen over hoe leerkrachten in de praktijk kleuters veilig les kunnen geven zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit", zegt de onderwijsadviseur.

"Het probleem is dat er veel ideeën en protocollen te vinden zijn over hoe je het onderwijs inricht voor de groepen 3 t/m 8. Dat is ook logisch, want die liggen veel meer voor de hand. Deze kinderen zijn ouder en kun je makkelijker uit elkaar houden om les te geven. Maar kleuters leren vooral door te spelen in groepjes", aldus Jongsma.

Oplossingen in buitenland

In het buitenland, zoals Denemarken en China, zijn scholen al wel open. "Van een Chinese collega begreep ik dat kleuters daar aan tafels zitten met schotjes ertussen, soms ook met mondkapjes op. Ook worden ze daar regelmatig getemperatuurd", zegt Jongsma.

In Denemarken zijn de scholen ook net weer open. Daar rekenen ze met één kleuter op vier vierkante meter. Medewerkers desinfecteren de materialen meerdere keren per dag. "Wat je in Denemarken ook ziet, is dat ze daar veel in de buitenlucht les geven. Dat kun je in Nederland ook heel goed doen, zeker nu we richting de zomer gaan", zegt Lianne Jongsma.

Ook een positieve kant

Het is natuurlijk wel een heel gedoe om al je materialen, zoals de blokken in de bouwhoek, meerdere keren per dag te desinfecteren. "Een oplossing is dat je veel gerichter materiaal gaat inzetten en het overbodige uit je lokaal haalt, dat scheelt al behoorlijk", zegt Jongsma. "Ook zijn er scholen die al een schoonmaakbedrijf ingehuurd hebben."

De kwaliteit van het onderwijs is ook iets waar leerkrachten zich zorgen over maken. Kleuters worden niet alleen door de juf of meester geholpen met werkjes, maar ook met praktische handelingen. Dat is nu een stuk lastiger. Een veter strikken bij een kind kan nu niet. "Maar daar moeten we ook het positieve van inzien", zegt Jongsma optimistisch. "Want hierdoor leren de kinderen misschien wel veel sneller hun eigen veters te strikken. Dit vergroot hun zelfredzaamheid."

Achterstand

Volgens Jongsma hoeven we ons niet teveel zorgen te maken over achterstanden bij kleuters. Kinderen ontwikkelen zich thuis ook door, maar dat kan dan op een ander vlak zijn dan op school. "Veel leerkrachten zien de overgang van groep twee naar groep drie als een aandachtspunt. Dit kun je ondervangen door kritisch te kijken naar wat kinderen echt moeten beheersen in groep drie", zegt Jongsma.