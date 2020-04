Rechter: Enschede zat fout met dwangsom aan voorman van Pegida Nederland

De gemeente Enschede heeft onterecht een last onder dwangsom opgelegd aan de voorman van Pegida Nederland. De bestuursrechter van de rechtbank Overijssel oordeelt dat niet is bewezen dat hij illegaal kruizen of varkensborden op een terrein van een te bouwen moskee heeft geplaatst of medeplichtig is daaraan.

Volgens de gemeente was de man verantwoordelijk voor het illegaal plaatsen van 23 kruizen en 6 varkensborden die op een braakliggend terrein in Enschede waren geplaatst op respectievelijk 18 maart 2019 en 12 augustus 2019. Het terrein is bestemd voor de bouw van een moskee. Op de kruizen stond de tekst ‘No Islam, Just Freedom’.

De man zou daarmee de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente hebben overtreden en een dwangsom moeten betalen van vijfduizend euro per volgende overtreding.

Filmpjes

Dat na beide voorvallen een filmpje op de site van Pegida stond met daarin de stem van de man is onvoldoende om de man als overtreder aan te wijzen, zo oordeelt de bestuursrechter. Ook uit de teksten die hij inspreekt op de filmpjes kan niet worden afgeleid dat hij de kruizen of borden plaatste of nauw samenwerkte met anderen die dat deden.

Als verklaring zei de man dat er in Nederland ‘tientallen acties’ in naam van Pegida zijn en dat hij niet bij alle acties betrokken is. Ook zei hij dat hij regelmatig filmpjes toegestuurd krijgt die hij inspreekt en met een logo op hun site zet.