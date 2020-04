Coronamaatregelen: basisscholen weer open, horeca blijft dicht

"We staan voor duivelse dilemma's", zei Rutte, die schetste dat we aan het prille begin staan van een lange weg terug. "Als we nu te snel versoepelen, kan het virus als een tweede golf over ons heen komen. Dat willen we koste wat kost voorkomen. Maar dat vraagt zelfbeheersing van ons allemaal. Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf."

Onderwijs

De momenteel geldende maatregelen gingen in op 15 maart. Scholen zijn sindsdien gesloten. Daar komt verandering in. Vanaf 11 mei mogen basisschoolkinderen weer voor de helft van de tijd naar school. Dat kan er bijvoorbeeld op neerkomen dat de helft van de leerlingen 's ochtends naar school gaat en de andere helft 's middags. "Het naleven van de anderhalve meter afstand is op de basisschool niet realistisch", aldus Rutte.

Het kabinet zet erop in dat middelbare scholen vanaf 1 juni weer open mogen, maar dan wél met inachtneming van de anderhalve meter afstand. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs kunnen zonder beperkingen na de meivakantie open. Studenten op het mbo, hbo of universiteit kunnen voorlopig nog niet terug naar school. Personeel in het onderwijs krijgt dezelfde testmogelijkheden als werknemers in de zorg. Bij klachten kunnen zij een coronatest laten doen.

Sport

Bij sportverenigingen mag er weer gesport worden door kinderen tot twaalf jaar. Zij zouden buiten aan teamsport mogen doen, waarbij ze niet op de anderhalve meter hoeven te letten. Het gaat alleen om trainingen en niet om officiële wedstrijden. Voor jongeren van 12 tot en met 18 geldt hetzelfde, behalve dat ze wel op anderhalve meter moeten letten. Gemeenten en sportverenigingen moeten in overleg over invulling van de nieuwe regels.

Evenementen en horeca

Grote evenementen, die eerder geschrapt werden tot 1 juni, mogen nu tot 1 september geen doorgang vinden. Rutte: "Dat betekent geen Pinkpop, Vierdaagse en Zwarte Cross. En dat betekent ook definitief geen betaald voetbal tot 1 september. En ja, dat is zuur."

Cafés en restaurants zijn inmiddels ruim vijf weken dicht. Dat blijft voorlopig zo. Het kabinet houdt de horeca dicht tot minimaal woensdag 20 mei. Tot zeker diezelfde datum moeten ook attractieparken, dierentuinen en theaters hun deuren gesloten houden.

Kappers

Of mensen met een beroep waarbij ze veel contact hebben, zoals kappers en rij-instructeurs, hun vak weer mogen uitoefenen, is nog onduidelijk. Daarover wordt pas volgende week een besluit genomen. Voor tandartsen en mondhygiënisten zit dat anders. Deze sector besloot zelf de deuren te sluiten en heeft nu een plan om weer open te gaan.

Bij verpleeghuizen blijft de deur dicht voor bezoekers en mensen die niet direct betrokken zijn de zorg. Rutte: "Hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten dat het noodzakelijk is om onze ouderen in de verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen."

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt wel aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Nieuwe richtdatum

De basismaatregelen die nu gelden, blijven van kracht tot woensdag 20 mei. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het zoveel mogelijk vermijden van sociale contacten en het niezen in de elleboog. In de week voorafgaand aan 20 mei zal besloten worden hoe het daarna verder gaat.