Zwembad in coronatijd: 'Hoe wil je straks op anderhalve meter afstand gaan zwemmen?'

Bij sportcentrum Tijenraan in Raalte hebben ze in hoogte verstelbare bodems. Die bodems liggen nu als een soort 'isolerende deken' over het water heen, zodat er zo min mogelijk warmte uit het bad verloren gaat.

Ongeveer 25 graden

De verwarming van het water staat ook nog 'gewoon aan', maar wel lager dan normaal. In drie van de vier baden is het water normaal gesproken warmer dan 30 graden, maar nu niet. Nu wordt al het water op ongeveer 25 graden gehouden.

Er wordt heel bewust gekozen om het water niet helemaal af te laten koelen."Dan moet je echt helemaal vanaf het begin af aan het water weer gaan verwarmen," legt Joke Derksen van Sportbedrijf Raalte uit. "Dan moeten we heel veel gas extra gaan verbruiken. Nu staan de verwarmingsketels bijna de hele dag uit."

Joke Derksen van Sportbedrijf Raalte (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'Stilstaand water is niet goed'

Hoewel er niet in het zwembad gezwommen wordt, staan de pompen rond de bassins wel aan. "Alles circuleert gewoon", vertelt Derksen.

"Stilstaand water is niet goed. Als je er ook geen chemicaliën aan toevoegt dan is het binnen de kortste keren helemaal donkergroen en ga je het ook echt ruiken."



'Legionella de grootste angst'

Ook bij het pas verbouwde en heropende zwembad in Denekamp, Dorper Esch, draait de machinekamer op volle toeren. Vooral de waterkwaliteit wordt goed in de gaten gehouden. "Voor ons als zwembadhouders is legionella de grootste angst", legt beheerder Arjen Krol uit.

"Hoe langer we dicht blijven, hoe groter de kans wordt dat legionella kan optreden."

'Elke kraan twee minuten doorspoelen'

Vitens adviseert sportinstellingen en zwembaden om regelmatig te spoelen. "De combinatie van stilstaand water en oplopende temperaturen kan leiden tot de groei van de legionellabacterie. Dat is gevaarlijk, dat kan leiden tot de veteranenziekte," waarschuwt Cornelis Vlot van Vitens.

"Ons advies is om eens in de week elke kraan twee minuten door te spoelen. Zorg ervoor dat je frequent het water ververst."

'Boven de zestig graden'

Dat advies wordt in de eerdergenoemde sportaccommodaties in Denekamp en Raalte strikt opgevolgd. "Wij spoelen twee keer per week thermisch", aldus de beheerder van de Dorper Esch. "Dat betekent dat de temperatuur van het water boven de zestig graden wordt gebracht. Dat gaat door de douches heen."

Sportcentrum Tijenraan in Raalte heeft niet alleen een zwembad, maar ook twee sporthallen. Ook hier worden de douches regelmatig gespoeld. "Zelfs de controles door het laboratorium gaan gewoon door", vertelt Derksen.

"Beheerders hebben nu als taak erbij gekregen om ook alle wastafels en kranen, bijvoorbeeld bij de toiletten, te spoelen."

'Er zwom zelfs een kikker in'

Ook onder het beheer van Sportbedrijf Raalte valt buitenzwembad De Tippe in Heino. Daar staan de kranen al wat langer stil. Want hoewel onduidelijk is hoe lang de coronamaatregelen nog van kracht blijven, gaat de voorbereiding op het nieuwe zwemseizoen 'gewoon' door.

"Het ondiepe bad is helemaal leeg, dat is schoongemaakt. Het diepe bad bevat nog een laag water. Dat is helemaal groen en vorige week zwom er zelfs een kikker in", lacht Derksen.

Het diepe bad van De Tippe in Heino: groen water, nog lang niet klaar (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Het diepe bad staat nog vol met water, omdat de bodem anders beschadigd kan raken door opstuwend grondwater.

'Drie weken verder'

Als het kabinet zwembaden toestaat om weer open te gaan, verwacht Derksen dat het overdekte Tijenraan binnen enkele dagen weer open kan. Voor het buitenbad in Heino zit dat anders.

"Voor we het diepe bad chemisch op orde hebben en het water op temperatuur is, zijn we drie weken verder."

'Enorm zwart gat'

Het Sportbedrijf in Raalte erkent een forse financiële klap te verwerken te hebben door de coronacrisis. De inkomsten zijn al lange tijd nul.

"Huren van verenigingen zijn stopgezet, incasso's onderbroken, maandkaarten worden door ons verlengd zodra we weer open mogen. De zwemlessen zijn vaak al vooruit betaald," somt Derksen op. "Het is voor ons een enorm zwart gat, waar we nu in zitten."



'Ik hou echt mijn hart vast'

Overigens wordt er bij Tijenraan al wel nagedacht over de periode waarin ze weer open mogen. "Ik hou echt mijn hart vast", erkent Derksen. "Hoe wil je straks op anderhalve meter afstand gaan zwemmen? We zijn daar als team wel over aan het nadenken."

"Hoe ga je kinderen in de zwemles straks niet aanraken? Een kindje dat nieuw binnenkomt, kun je niet meer zo aan de hand meenemen. Aan de ene kant zien we beren op de weg, aan de andere kant is het ook een uitdaging om dat straks voor elkaar te krijgen."