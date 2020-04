Boekhouding failliet Actueel Zorg Twente nog altijd spoorloos: tonnen aan schulden

De curator, die het faillissement onderzoekt van de Almelose zorginstelling Actueel Zorg Twente, is er ruim vier maanden na het bankroet nog altijd niet in geslaagd de verdwenen boekhouding op te sporen. Dat blijkt uit het nieuwste openbare faillissementsverslag. Eerder al was vast komen te staan dat alleen al de fiscus een vordering van 530.000 euro op het eenmans-zorgbedrijf heeft.

Curator Eddy Kolkman meldt in zijn verslag dat hij overweegt strafrechtelijke aangifte tegen de zorgdirectrice te gaan doen. In een telefonische toelichting laat hij weten dat hij hierover nog geen beslissing heeft genomen.

De directrice persoonlijk aansprakelijk stellen heeft overigens weinig zin. Zij is op dezelfde dag dat haar bedrijf op de fles ging ook als privépersoon failliet verklaard, waardoor bij haar weinig meer van waarde te halen valt.

Opmerkelijke zaken

RTV Oost meldde eerder al dat de curator in zijn onderzoek naar de oorzaak van het bankroet op een aantal opmerkelijke zaken was gestuit. Zo verklaarde de directrice dat haar boekhouder spoorloos was verdwenen, waarbij hij de complete administratie zou hebben meegenomen.

Nader onderzoek wees vervolgens uit dat de boekhouder wel degelijk heeft bestaan. Tot op heden is het echter nog altijd niet gelukt deze financiële man, die overigens werd ingehuurd en niet in dienst van de zorginstelling was, te traceren.

Winstgevend

Het in 2013 opgerichte Actueel Zorg Twente - gespecialiseerd in thuiszorg - was met name in de beginjaren uiterst winstgevend en maakte op jaarbasis tonnen winst. Enkele jaren geleden gooide de directrice het echter zakelijk over een andere boeg. Daarbij koos ze voor een constructie, waarbij ze de cliënten onderbracht bij zorgorganisaties en haar negentien personeelsleden detacheerde bij andere zorginstellingen.

Opmerkelijke constructie

Daarvoor had ze naast het bestaande zorgbedrijf een nieuwe bv opgericht die opereerde onder haar eigen naam. Het personeel en de bijbehorende kosten kwamen voor rekening van Actueel Zorg Twente. De inkomsten daarentegen vloeiden in de kas van het nieuwe opgerichte bedrijf. Na het faillissement bleek dit nieuwe bedrijf vrijwel leeg; er werd amper iets van enige waarde aangetroffen. De curator en ook de uitkeringsinstantie UWV zijn nog bezig met nader onderzoek naar deze constructie.

Misgegaan

Volgens de directrice was het in de nieuwe bedrijfsaanpak met name misgegaan toen enkele van haar grote zakenpartners hun rekening voor die detachering niet voldeden. Zo zou de zorginstelling De Rozenhof in Oldenzaal nog voor ruim 45.000 euro in het krijt staan.

Advocaat wil eerst geld zien

In de juridische nasleep daarvan had ze beslag laten leggen op bezittingen van De Rozenhof. De curator heeft bij de advocaat van het failliete Actueel Zorg Twente het procesdossier rond deze civiele rechtszaak opgevraagd, maar die weigert de stukken af te geven zolang zijn factuur niet is voldaan. De curator heeft daarop nu de deken van de Orde van Advocaten ingeschakeld in een poging de processtukken alsnog in handen te krijgen, zo meldt hij in zijn faillissementsverslag.





Actueel Zorg Twente was als eenmanszaak gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telde negentien medewerkers. De in totaal 45 cliënten waren twee weken voor het faillissement al bij een andere zorgaanbieder ondergebracht.