Geen betaald voetbal meer tot 1 september

Het betaald voetbal in Nederland lijkt op het eerste oog het uitspelen van de competities wel te kunnen vergeten. Premier Mark Rutte maakt vanavond bekend dat evenementen tot en met 1 september verboden blijven.

Omdat ook voetballen zonder publiek als evenement aangeduid wordt en samen sporten voor mensen boven de 12 jaar verboden blijft, zit een herstart van de eredivisie er voorlopig niet in. De kans lijkt groot dat FC Twente, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo niet meer in actie komen om dit voetbalseizoen nog af te ronden.



Wat nu?

Donderdag zit de UEFA weer met de partijen om tafel. Dan moet blijken of alle Europese landen een lijn kunnen trekken. De Europese voetbalbond gaf deze week aan dat 3 augustus geen keiharde einddatum is om de competities te beëindigen, maar wanneer dan wel is nog niet duidelijk. De KNVB heeft nog niet gereageerd.



Jeugd

De jeugdleden tot en met 12 jaar mogen wel weer sporten en voetballen in ons land, echter alleen in onderling verband. Competities worden niet toegestaan. Jongeren tussen 12 en 18 jaar mogen onderling weer sporten als de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd. Het is aan gemeenten om hier met sportclubs beleid op te maken.