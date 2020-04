Burgemeester Snijders verbiedt demonstratie Pegida bij Zwolse moskee

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft de demonstratie van Pegida komende vrijdag verboden. De anti-islamgroepering wilde demonstreren bij de moskee aan de Luttekeweg. Dit is echter in strijd met de noodverordening van de Veiligheidsregio IJsselland. Daarom heeft Snijders, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, de demonstratie verboden.

Mocht Pegida toch naar Zwolle komen om te demonstreren, dan zal de politie ingrijpen. De groep wilde met vijftien man naar de Masdjied-E-Awliya-moskee komen, omdat ze het niet vinden kunnen dat er religieuze bijeenkomsten worden gehouden in deze tijd van het coronavirus.

Barbecue

Samenkomsten van drie of meer personen in de openbare ruimte zijn verboden. Voor demonstraties is hier geen uitzondering voor gemaakt. Het aantal deelnemers levert een risico op een coronabesmetting op. Daarbij wilden de organisatoren geluidversterkende apparatuur gebruiken en een barbecue houden. Dit noemt de gemeente ongewenst.

De beslissing is gebaseerd op basis van adviezen van de GGD en de politie. Snijders meent dat de gezondheid van de deelnemers, de omstanders en de politie (als die zou moeten ingrijpen) in gevaar wordt gebracht als de betoging doorgaat. Hij weegt daarom de bescherming van de gezondheid, in het licht van de coronapandemie, zwaarder dan het belang van het houden van een betoging.

Tegendemonstratie

De aangekondigde demonstratie van Pegida was aanleiding voor Moslimorganisatie Oemmah Nederland en Anti-Fascistische Actie Noord om een tegenbetoging te organiseren. De gemeente gaat in gesprek met beide organisaties om te horen of zij af zien van de aangekondigde tegenbetoging nu de bijeenkomst van Pegida in Zwolle verboden is.