Valse start voor gloednieuwe sluis in Twentekanaal: 'We hebben echt veel getest'

Het is bijna ironisch: op de dag nadat de nieuwe Noordersluis in het Twentekanaal bij Eefde werd geopend, was er een grote storing. Het scheepsverkeer van en naar Twente lag daardoor tot in de middag stil. En de oude sluis bood geen soelaas: die was net uit gebruik genomen.

Door de nieuwe Noordersluis bij Eefde varen dagelijks zo'n vijftig schepen. Een groot deel daarvan moest vandaag wachten, vanwege een storing in één van de bovendeuren van de gloednieuwe sluis. Die storing ontstond gisteravond.



Schepen moeten wachten

Aan weerszijden van de sluis lagen daardoor elf tot twaalf schepen te wachten, al schatte Rijkswaterstaat in dat er meer schippers in de wachtrij 'lagen'. "Het kan zijn dat schepen onderweg ook al vast zijn geraakt, omdat ze te horen hebben gekregen dat de sluis gestremd is", aldus Marten Klos van Rijkswaterstaat.



Door de oude sluis varen, in jargon heet het 'geschud worden', was geen optie: die sluis is uitgerekend gisteren uit gebruik genomen. Toch wil Rijkswaterstaat niet spreken van een ongelukkige timing. "De nieuwe sluis is niet van het een op andere moment in bedrijf gesteld. We hebben al een paar weken proef gedraaid en veel testen uitgevoerd", aldus Klos.



Storing verholpen

Rond half twee vanmiddag was de storing weer verholpen en konden de schepen weer naar Twente varen. Of omgekeerd, richting het westen. Aan de nieuwe sluis is drie jaar lang gewerkt. De tweede sluis is dieper, ook kunnen schepen elkaar sneller passeren.