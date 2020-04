Een kijkje achter de schermen bij de Posten: activiteitenbegeleidster Mariët Koning

In het verpleeghuis en de thuiszorg heeft de Posten in totaal ruim 900 klanten. Bij de zorgorganisatie werken ruim 800 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers. De zorgorganisatie wil bijdragen aan een fijn en plezierig leven voor ouderen. Ontmoeten, activiteiten, beleving en zingeving zijn er net zo belangrijk als professionele zorg en behandeling.

Binnen de muren van het verpleeghuis zijn de gevolgen van het coronavirus groot. Het landelijke bezoekverbod voor verpleeghuizen is ingrijpend voor bewoners en hun naasten, voor thuiszorgklanten, maar ook voor de medewerkers.

Gelukkig is iedereen op onze afdeling hersteld van het coronavirus Mariët Koning

Op één van de afdelingen voor mensen met dementie werkt Mariët Koning. Zij is activiteitenbegeleider. Op de afdeling waar ze werkt is een aantal bewoners ziek geweest door het coronavirus. "Gelukkig is iedereen weer hersteld. Dat is best wel bijzonder", zegt Mariët. Uit voorzorg blijft de afdeling nog twee weken in quarantaine. Bewoners mogen de afdeling niet verlaten. Zij brengen de dag door in de gezamenlijke huiskamer.

Zinvol bestaan

Ook in tijden van corona doen Mariët en al haar collega’s er alles aan om de dagen voor de bewoners kleur en zin te geven. Dit ziet er nu echter anders uit: het leven speelt zich veel meer op de afdeling zelf af, omdat er door de coronamaatregelen geen mogelijkheid is om naar het restaurant De Brink te gaan of deel te nemen aan andere activiteiten in het huis.

Mini openluchtconcert

Vanaf het balkon, waar de schade van de januaristormen provisorisch is hersteld, genieten de bewoners van een mini openluchtconcert van Double2. De sfeer zit er direct goed in. De bewoners klappen mee met de muziek of zingen mee als ze het lied kennen. Met een hapje en een drankje maken ze er een vrolijke en gezellige middag van.

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Mariët: "Het bezoekverbod past echt helemaal niet bij het motto van de Posten: 'Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig'. Bewoners reageren heel verschillend op het gemis van hun familie. Sommige bewoners weten dat er een virus is, waardoor familie niet kan komen. Maar de meeste mensen kunnen dit door hun dementie niet onthouden en begrijpen. Zij vragen regelmatig waarom er geen bezoek komt of wanneer er weer bezoek komt. We proberen hen gerust te stellen en op andere manieren toch met familie in contact te brengen."

"Gelukkig is er extra hulp op de afdeling om mensen meer aandacht en afleiding te kunnen geven en er wordt volop gebeld en geskypet. Vandaag hebben we zelf kaartjes gemaakt die we opsturen naar familie en naasten. Maar hoe hard je ook je best doet, het echte contact met een partner of kinderen van de bewoner kun je niet vervangen. En dat is soms moeilijk en verdrietig, ook voor ons als medewerkers."

Morgen het verhaal van Marion Sanders. Zij is verpleegkundig specialist in opleiding. Een deel van haar werk bestaat sinds enkele weken uit het testen van medewerkers op het coronavirus.