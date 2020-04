Platform Gehandicapten blij met geld voor aanpak voorplein Dalfsen

Het heeft jaren geduurd, veel overleggen en ook wel hoofdbrekens gekost, maar de stichting Platform Gehandicapten is blij met de steun van de Dalfser politiek voor het plan om het plein voor het gemeentehuis te renoveren. Kosten: 350.000 euro en dat is niet mis.

Fietje de Vries-Van der Grift komt met haar rollator met moeite de rolstoelhelling op. "En ik ben niet de enige, stel dat je met een kinderwagen loopt of gewoon wat minder goed ter been bent. Die stenen op het plein. Het ziet er niet uit. Veel is verzakt of stuk, ligt los. Nee, ik ben zo blij dat het wordt aangepakt nu."

Problemen stenen

Het 'voorplein' kent een bijzondere geschiedenis. Volgens Fietje was vanaf het begin al duidelijk dat de bruikbaarheid voor mindervaliden onder de maat was. De lift voor rolstoelgebruikers was regelmatig stuk of werd vernield. De afgelopen jaren is hij zelfs buiten gebruik. Het dossier kent een lange geschiedenis. "De stenen vloer is al eens gerenoveerd, kostte ook geld en je ziet, het is weer stuk."

Om met elkaar tot een goede, duurzame, aanpassing te komen dachten verschillende organisaties mee met de gemeente Dalfsen. Stichting Platform Gehandicapten mocht als een van die partijen ook advies geven. De keuze voor de gemeenteraad was divers, van een 'groot onderhoud' tot een nieuwe lift en complete renovatie.

Het plan om het plein op te knappen voor 350.000 euro werd eerder kritisch ontvangen door een meerderheid van de gemeenteraad, maar inmiddels zijn de partijen allemaal positief. Er zijn wel opmerkingen gemaakt. Zo hoopt de ChristenUnie dat vooral lokale ondernemers worden betrokken bij de opknapbeurt, moet er nog gekeken worden naar de invalidenparkeerplaatsen en zijn er partijen die ook graag inzicht willen van wethouder André Schuurman over de kosten van toekomstig onderhoud.

Groener en veiliger

Het 'voorplein' wordt groener, er komt meer beplanting, er komen meer fietsenstallingen en het wordt veiliger en gebruiksvriendelijker voor iedereen die het gemeentehuis wil betreden. Fietje is blij. "Het is mooi nieuws in deze rare tijden. We gaan nu vooruit kijken en straks als het af is, hoop ik met alle inwoners van Dalfsen dit te kunnen vieren."