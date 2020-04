Campingeigenaar: "Volhouden, anders moet ik maar werk gaan zoeken"

De horeca en toerisme blijven tot minimaal woensdag 20 mei gesloten, iets dat Marco Kodden wel aan zag komen. De eigenaar van camping de Hoogen Kamp in Ommen weet dat hij met zijn bedrijf nog even door moet bijten. "Ik moet volhouden. Als het niet meer kan, dan moet ik maar ergens werk vinden."

Tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte werd bekend dat maatregelen met drie weken verlengd werden. Ook werd er gezegd dat er zo min mogelijk gereisd moet worden. "De camping blijft dicht, ik verwacht geen gasten", zegt Kodden. "Jammer, maar veiligheid gaat boven alles. Als er wel wat gebeurt, is je naam besmeurd. Dat wil je ook niet."

Zijn kampeerboerderij is ook geschikt om schoolklassen te ontvangen. Of dat nog gaat gebeuren nu de basisscholen gedeeltelijk weer opengaan, weet Kodden niet. "Ik verwacht er niet veel van. Willen ouders hun kinderen meesturen op kamp? Alles moet in overleg. Mocht dat wel zo zijn, dan zorgen we dat alles in orde wordt gemaakt en de juiste protocollen worden gevoerd."

'Pensioen opnieuw opbouwen'

Ook voor de horeca verandert er niets. En dus blijft Café NielZ in Almelo dicht. Niels Mulder: "Dit was te verwachten. Ik houd er zelf rekening mee dat we op 1 juni weer open mogen." In de tussentijd verhuurt hij zijn personeel aan andere bedrijven, waar het ondanks de coronacrisis wel druk is.

In de tussentijd is Mulder bezig om zijn café klaar te maken voor de anderhalve-meter-samenleving. "We zijn bezig met verschillende protocollen." Financieel kan het bedrijf zich nog redelijk redden. "We hadden flink wat spek op de botten, maar dat wordt wel minder. Ik zal opnieuw mijn pensioen moeten opbouwen, maar we mogen blij zijn dat er hulp is van de regering."