Icare ziet lichte daling aantal thuiszorg patiënten op coronaroutes rond Zwolle

Icare verleend zorg op zo'n vijftien speciale coronaroutes in de wijde regio rond Zwolle. Zo ook in de corona-brandhaarden Zwartewaterland en Hasselt. Er zijn voldoende thuismedewerkers en beschermingsmiddelen, maar de hulp aan huis is en blijft zwaar omdat de situatie van de veelal oude besmette patiënten soms schrijnend is.

Schrijnend

Mensen liggen moederziel alleen thuis en moeten de strijd tegen het COVID-19 virus zonder steun van familie of mantelzorgers aangaan. "Dat is zwaar voor de patiënt, maar ook voor ons als thuiszorgmedewerkers", zegt Vera Pruim. Ze is één van de wijkverpleegkundigen die meehelpt om één van de vijftien corona zorgteams aan te sturen.

De thuiszorgmedewerkers van Icare zijn in de wijde regio rond Zwolle verantwoordelijk voor alle patiënten die niet in een ziekenhuis of verpleeghuis verzorgd worden. "Het is dankbaar werk, je bent op dit moment wel de steun en toeverlaat voor de mensen die het thuis heel moeilijk hebben", zegt Vera.

"Veel patiënten zijn echt heel erg ziek en liggen veel op bed. Sommige knappen gelukkig na een tijdje weer op, maar niet iedereen. Er gaan ook mensen in afzondering dood, en dat raakt je. Zelf heb ik meegemaakt dat een cliënt niet bij de begrafenis van zijn overleden echtgenote kon zijn, dat is schrijnend", zegt de wijkverpleegkundige.

Voldoende beschermingsmiddelen

Het doel van speciale corona routes is om medewerkers en andere cliënten te beschermen tegen verdere verspreiding van het virus. De zorgmedewerkers die in de corona zorgteams werken, komen niet bij andere hulpbehoevende mensen thuis. Op die manier kunnen ze het virus niet verder verspreiden en kunnen ook de schaarse beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, schorten, brillen en handdesinfectiemiddelen efficiënt ingezet worden. Icare heeft tot nu toe op geen enkel moment een tekort aan personeel of beschermingsmiddelen gehad om de zorg aan huis op een veilige manier te kunnen doen.

Voorbereid op tweede besmettingsgolf

"We zien dat er geleidelijk aan meer middelen beschikbaar komen, weliswaar nog steeds in kleine hoeveelheden, maar het is genoeg", zegt zorgmanager Maurice Darwinkel van Icare.

Hij heeft goede hoop dat de besmettingspiek achter de rug is. "Al blijft mijn grootste zorg wel dat er over een tijdje weer een nieuwe besmettingsgolf opduikt. Dat is zeker mogelijk. We zijn op dit moment volop bezig om ons daar op voor te bereiden."