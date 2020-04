Moskee in Enschede wil met megafoon oproepen tot gebed, VVD vraagt om verbod door burgemeester

De VVD in Enschede heeft burgemeester Onno van Veldhuizen opgeroepen een gebedsoproep van de Selimiye Moskee in Enschede niet toe te staan. De moskee kondigde eerder deze week aan vanaf vrijdag, bij het begin van de ramadan, via een megafoon de oproep tot gebed uit te willen voeren. De VVD vindt zo'n oproep niet wenselijk.

De oproep van de moskee staat in een brief gericht aan buurtbewoners van de moskee aan de Atjehstraat in Enschede. Aanleiding voor de oproep tot gebed zijn de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te beteugelen. Als gevolg daarvan is het niet meer mogelijk voor moslims om de moskee te bezoeken voor het gebed. De moskee wil in plaats daarvan oproepen tot gebed.

Toegestane limiet

In de brief van de moskee staat dat het maximum geluidsniveau van de oproep onder de toegestane limiet zal blijven. De moskee hoopt op begrip uit de buurt. De VVD is echter duidelijk: "Zoals bekend staat de VVD voor onze verworven vrijheden; zo ook die van godsdienst. We blijven daarbij van mening dat anderen niet op deze wijze daarmee geconfronteerd moeten worden."

De partij roept de burgemeester op de versterkte gebedsoproep, ook in coronatijd, niet toe te staan.