Directeur voetbalontwikkeling KNVB: "Goed dat we weer iets georganiseerder kunnen sporten"

"Het is goed dat we iets georganiseerder kunnen sporten." Dat zegt Art Langeler uit Zwolle, directeur voetbalontwikkeling van de KNVB, in reactie op het besluit van de regering om het sporten voor kinderen tot en met twaalf jaar weer zonder beperkingen mogelijk te maken. "Daar zijn wij als bond blij mee. We hebben er ook stevig voor gelobbyd."

In de persconferentie van gisteravond kondigde premier Rutte aan dat sporten voor kinderen tot en met twaalf jaar weer mag. Voor de jeugd van dertien tot en met achttien jaar ligt dat anders. Sporten mag, maar alleen met inachtneming van anderhalve meter afstand. En dat is in veel sporten, waaronder voetbal, lastig.

Creatieve manieren

"De basis van voetbal is natuurlijk een partijtje, duels en scoren en dat kan niet", zegt Langeler, verwijzend naar de groep voetballers van dertien tot en met achttien jaar. "Dan moet je dus creatieve manieren bedenken voor oefenvormen, waarbij de afstand van anderhalve meter in acht wordt genomen."

Langeler denkt daarbij bijvoorbeeld aan het oefenen van tweebenigheid, door bijvoorbeeld tegen een muur te schieten of naar elkaar. Of een oefening als afwerken op doel. De KNVB heeft daarvoor een online assistent-trainer, Rinus, die jeugdtrainers kan helpen.

Belang van sporten

Daarnaast wordt er bij de KNVB gewerkt aan het uitwerken van allerlei extra oefenvormen, waarbij de afstand tussen de deelnemers minstens anderhalve meter is. Die oefenvormen komen eind deze week online.

Wat voor Langeler voorop staat is het belang van sporten. "Natuurlijk moeten mensen niet besmet worden met corona, maar sporten is wel extreem belangrijk voor de gezondheid."

'Schot in de roos'

Ook bij de KNVB staat veel stil. Het bijscholen van jeugdtrainers, bijvoorbeeld, op allerlei niveaus. Daarom organiseert de bond web-seminars waarin jeugdtrainers toch kunnen worden bereikt.

Langeler houdt er vanavond zelf ook één. Daar hebben zich tweeduizend mensen voor aangemeld. Er is geen plekje meer over. "Dat is een schot in de roos. Het laat zien dat er behoefte aan is", aldus Langeler.

Begrip

De directeur voetbalontwikkeling van de KNVB heeft begrip voor de beslissing van de regering om ook tot 1 september een streep te zetten door het betaalde voetbal. Dat betekent dat de huidige competitie niet zal worden uitgespeeld.

"Ik snap die beslissing", zegt Langeler. "Wij hebben altijd gezegd dat we de richtlijnen van de regering en het RIVM volgen."