Coronacrisis brengt doven en slechthorenden bij elkaar

Bente Niesink uit Hengelo is al vanaf haar geboorte slechthorend. "Maar daar kwamen ze pas achter toen ik een jaar of vier was. Ik luisterde niet", zegt ze met een glimlach. Bente kan zich prima redden. Ze draagt een gehoorapparaat en vraagt mensen of ze duidelijk willen spreken. Nu, met de coronamaatregelen, werkt ze veel thuis achter de laptop.

Let's Talk

Die laptop is ondertussen ook heel belangrijk geworden voor haar sociale leven. Ze haakt via Zoom regelmatig aan bij Let's Talk. Bente volgt met een twaalftal lotgenoten een cursus gebarentaal. Ook haar vriend Patrick Knol, niet doof, doet mee. Bij alle cursussen en lezingen is een schrijftolk aanwezig zodat ook mensen die nog niet zo bedreven zijn in gebarentaal, de lessen kunnen volgen.

Bijna dagelijks zijn er twee online meetings, van tien tot twaalf en van vier tot zes uur. Er wordt van alles ondernomen: van stoelyoga, tot het samen zingen van het Wilhelmus.

Hamsteren

Vandaag staan de namen van de maanden op het programma. Bij februari (sprokkelmaand) maakt Bente een graaiend gebaar. Het lijkt sterk op het gebaar voor hamsteren. Dit door gebarentolk Irma Sluis vertolkte gebaar ging na een persconferentie van Rutte en minister De Jonge viraal.

Irma Sluis wordt bij alle persconferenties over corona ingezet. Maar Bente heeft niet zoveel aan haar inzet, zegt ze: "Het is de Nederlandse gebarentaal. De grammatica van die taal wijkt nogal af van de gewone Nederlandse grammatica met werkwoordvervoegingen,, zoals ik die heb geleerd." Daarom probeert ze nu de ondersteunende gebarentaal zich eigen te maken. Die is makkelijker.

Schrijftolk

Maar wat voor Bente helemaal een uitkomst is, is het fenomeen schrijftolk. Via het beeldscherm vertaalt de tolk bijna een op een wat er door deelnemers wordt gezegd. "Bellen kost me veel energie, en nu kan ik achterover leunen", zegt ze.