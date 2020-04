Dit jaar geen dertigste editie van Twente Ballooning

De Twente Ballooning op het Hulsbeek in Oldenzaal is inmiddels een evenement dat niet meer weg te denken is, maar toch zullen we het dit jaar zonder moeten doen. Vanwege de kabinetsbeslissing om alle evenementen tot 1 september vanwege corona af te gelasten, kan het luchtballonnenevenement eind augustus niet doorgaan. Daarom heeft de organisatie besloten om dit jaar helemaal geen Twente Ballooning te organiseren.

"We hadden voor de persconferentie van premier Rutte gisteravond al niet veel hoop dat het door kon gaan", begint Miriam Jurg van de organisatie Rien Jurg Promotions. "Daarom hadden we onze mogelijkheden al bekeken."

Eén van die mogelijkheden was om het evenement na 1 september te houden. "Maar dat is niet realistisch. We moeten niet verwachten dat corona na 1 september over is." Daarom heeft de organisatie besloten dat de ballooning dit jaar niet doorgaat.

Lange neus

En het had dit jaar juist een bijzondere editie moeten zijn, aangezien het de dertigste keer zou zijn. "Dat is jammer, maar we moeten het volledige evenement ook niet later in het jaar gaan houden. Dan lijkt het alsof je een lange neus trekt naar de andere evenementen die dat niet kunnen."

Toch sluit Jurg het niet uit dat we dit jaar alsnog een glimp van de ballooning kunnen opvangen. "Misschien dat we in 2020 toch nog van ons laten horen. Dan moet je denken aan de nightglowshow die we later uitvoeren."

Financieel gezond

Het skippen van Twente Ballooning 2020 heeft geen desastreuze gevolgen voor de organisatie. "We zijn een gezond bedrijf en moeten het niet alleen van dit evenement hebben. We moeten een beetje interen, maar we overleven dit. Net zoals we de MKZ-crisis in 2001 en de economische crisis in 2008 hebben overleefd. Onze gedachten gaan uit naar bedrijven die het wel ongelooflijk moeilijk hebben door de coronacrisis", besluit Jurg.