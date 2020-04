Inwoners aan zet bij locatiebepaling van basisscholen in Enter

Waar komt de nieuwbouw van basisscholen De Talenter en De Wegwijzer in Enter? Inwoners van Enter krijgen daar een stem in. Ze kunnen mogelijke locaties inzenden voor de gezamenlijke nieuwbouw van de scholen. Die locaties worden vervolgens getoetst aan de criteria die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Eerder was de Sportlaan in Enter aangewezen als nieuwe locatie voor de school, maar dat besluit viel helemaal verkeerd bij omwonenden. De buurtbewoners vreesden een waardedaling van hun woning door de komst van de twee scholen.

Stapje terug

"Als er zoveel weerstand ontstaat tegen een besluit dat het college heeft genomen, is het goed om kritisch te kijken naar het proces dat is doorlopen. Soms moet je een stapje terug doen om vervolgens op gelijke voet verder te kunnen gaan", zegt wethouder Johan Coes.

Dat betekent ook dat het haalbaarheidsonderzoek, dat door bewoners van de voorkeurslocaties aan de Sportlaan ter discussie wordt gesteld, door een onafhankelijke deskundige opnieuw getoetst wordt.

Voor iedereen helder

Daarnaast gaat het college de toetsingscriteria voor een geschikte locatie zelf vaststellen en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. "Het is belangrijk voor het vervolgproces dat vooraf voor iedereen helder is wat voor criteria we hanteren als we zoeken naar een nieuwe locatie. Zo voorkom je discussie achteraf", aldus wethouder Coes.

Vervolgens worden de inwoners van Enter gevraagd mee te denken over mogelijke locaties. De ingezonden locaties worden getoetst aan de criteria en de uitkomsten worden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Mei 2021

Nieuwe locaties worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek waarna uiteindelijk het college en de gemeenteraad de uitkomsten vaststellen. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei 2021 een besluit kan nemen over het nieuwe haalbaarheidsonderzoek.