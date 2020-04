Oldenzaler tilt Duitse regering voor bijna negen ton, miljoenen mondkapjes niet geleverd

Dat bleek vandaag tijdens een strafzaak in de rechtbank in Zwolle. Het geldbedrag was een aanbetaling voor de levering van elf miljoen mondkapjes. Tien vrachtwagens stonden eind maart al klaar om naar een loods in Amsterdam te rijden toen ontdekt werd dat de Duitsers waren opgelicht.

Het geld is overgemaakt op een rekeningnummer van een bedrijf van een van de verdachten. Daarna werd een deel contant opgenomen en is een onbekend geldbedrag weggesluisd naar bankrekeningen in binnen- en buitenland. Een groot gedeelte van het geld is volgens Justitie inmiddels weer terecht.

Zaak uitgesteld

De 52-jarige Oldenzaler en de 61-jarige Amersfoorter werden vrij snel na die ontdekking opgepakt en voor de rechter gedaagd. Op verzoek van de verdediging, die te weinig voorbereidingstijd kreeg, is de behandeling van de zaak echter uitgesteld.

Het duo zou een site met valse informatie over de productie van mondkapjes hebben opgezet. Op 24 maart nam een vertegenwoordiger namens de Duitse regering contact op. Drie dagen later zouden de eerste mondkapjes geleverd worden. In de loods in Amsterdam bleek echter niemand aanwezig.

Het geld kwam op de rekening van het bouwbedrijf van B. terecht. Binnen twintig minuten maakte hij meer dan 80.000 euro over, daarna ging bijna 5 ton naar een rekening in Nigeria. Daar zit de derde verdachte die het Openbaar Ministerie op het oog heeft.

Investeerder

B. dacht dat het geld van een investeerder was, zei hij. "Als ik had geweten dat het geld hiervan afkomstig was, had ik nooit meegewerkt." Na zijn aanhouding zat hij enige tijd in quarantaine in de gevangenis in Scheveningen na een mogelijke besmetting met het coronavirus. Na een test bleek hij vrij van het virus, zei B.

De advocaat van verdachte M. vond de snelheid waarmee het OM deze zaak voor de rechter bracht 'overhaast en ondoordacht'. De officier van justitie, overtuigt van de schuld van het duo, zei juist dat het misbruik maken van de schaarste aan beschermingsmiddelen in deze coronacrisis zo snel mogelijk voor de rechter moet.

De zaak gaat op 17 juni verder. Het tweetal blijft vastzitten.