College Haaksbergen: oude N18 in fases aanpassen en snelheid verlagen

Daarmee is er budget voor meerdere weegaanpassingen. Wethouder Jan-Herman Scholten is er blij mee. "Hiermee kunnen we maatregelen treffen om verkeersgebruikers te dwingen hun snelheid te minderen. Deze weg is simpelweg niet meer voor snel en doorgaand verkeer bedoeld."

Volgens wethouder Scholten zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid de belangrijkste doelstellingen van de aanpassingen aan de straat. Maar wél binnen de financiële mogelijkheden, haast hij zich te zeggen. Want niet alles kan.

Het geld van de provincie en Rijkswaterstaat dat nu beschikbaar komt is overigens alleen bedoeld voor het aanpassen van de weg. Het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zekerheid

"We zijn erg verheugd dat Rijkswaterstaat en de provincie het geld ervoor op de plank hebben gelegd. Dit is een positieve uitkomst na heel wat gesprekken", vertelt wethouder Scholten. Want dat er geld beschikbaar zou komen, was allerminst zeker. De provincie heeft als voorwaarde bij dit soort zaken dat ook de gemeente meebetaalt. Iets wat de gemeenteraad juist niet wilde.

De provincie gaat er echter nu mee akkoord dat de bijdrage van Rijkswaterstaat mag worden aangemerkt als gemeentelijk geld. "Het is goed dat er nu zekerheid is over de financiële bijdrage. Want pas als je weet wat je krijgt, kun je plannen concreet maken", zegt Scholten.

Uitkristalliseren

Hoewel lang nog niet alles is uitgekristalliseerd, is inmiddels in grote lijnen bekend wat er met de weg gaat gebeuren. Binnen de bebouwde kom gaat de maximum snelheid gaat naar vijftig kilometer per uur en het deel tussen de gemeentegrens van Enschede en de bebouwde kom van Haaksbergen gaat naar zestig kilometer.

Het asfalt moet vervangen worden, want dat is aan een niet zichtbare slijtage onderhevig. Een deel van het geld gaat wat het college betreft naar het verbeteren van de verkeersveiligheid van twee kruisingen: die van de Wiedenbroeksingel en de Morsinkhofweg. Voor aanpassing van het kruispunt met de Scholtenhagenweg is nog niet voldoende geld beschikbaar.

Verder is een breed scala aan wegaanpassingen denkbaar. Het meest waarschijnlijk zijn visuele wegversmallingen, plateaus, middengeleiders bij kruispunten en verbeterde verlichting.

Minder weggebruikers

Het is de bedoeling de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Begonnen wordt bij de gemeentegrens Enschede - Haaksbergen. Al met al zal het werk zo’n twee jaar duren. Als de weg eenmaal aangepast is, dan verwacht de gemeente een verdere afname van het verkeer.

Waar er begin 2017 per dag nog 15.000 weggebruikers waren, was dat een jaar later (met de komst van de nieuwe N18) al gehalveerd. Dat aantal gaat naar verwachting flink verder omlaag - naar 3000 tot 4000 weggebruikers - als de snelheid is aangepast.