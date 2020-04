Juwelier Tubbergen heeft slapeloze nachten na ramkraak: 'Dit doet echt heel veel met me'

Ze heeft er letterlijk slapeloze nachten van. Sinds vijf criminelen dit weekeinde met een auto de voorgevel van haar juwelierszaak in Tubbergen in puin reden, slaapt Petra Plegt-Haarman slecht: "Dit doet echt heel veel met me."

Een houten paneel, een vernielde vitrine, horloges en sieraden die kriskras door elkaar liggen. De stille getuigen van de gewelddadige ramkraak in de winkel aan de Almeloseweg . Binnen zit Petra Plegt-Haarman, zichtbaar aangeslagen. De winkel is dicht vandaag omdat vertegenwoordigers van de verzekering de schade komen inventariseren.

Veel geweld

De winkel voldeed nog wel aan alle veiligheidsvoorschriften van de verzekering. Camera's, een alarmsysteem, rolluiken. Maar tegen een auto die met veel geweld naar binnen wordt gereden, is vrijwel geen enkele voorzorgsmaatregel bestand. Nadat de vijf mannen hadden toegeslagen, gingen ze er in een vluchtwagen vandoor. Waarna ze na een klopjacht door de politie in Westerhaar in de boeien konden worden geslagen. Al gaven ze zich niet zonder slag of stoot over, zo blijkt uit videobeelden die omwonenden maakten. De politie moest bij de arrestatie waarschuwingsschoten lossen.

Buit teruggevonden

Bij de aanhouding heeft de politie in ieder geval een deel van de buit teruggevonden, maar die spullen heeft de Tubbergse onderneemster nog steeds niet terug. De politie heeft ze geconfisqueerd voor nader onderzoek. Het is overigens niet de eerste keer dat haar winkel ten prooi viel aan criminelen, want in 2008 sloegen inbrekers ook al hun slag.

Veel meer impact

Maar deze keer is het toch anders, zegt ze. De impact is vele malen groter. Nu, een halve week later, zegt ze vooral moe en teneergeslagen te zijn. "Ik slaap slecht. Ben er nog continu mee bezig. Sta er mee op en ga ermee naar bed. Je wilt gewoon leuk een winkeltje draaien. Klanten bedienen. Maar zit niet te wachten op dit soort toestanden."

'Gerechtigheid'

Dat de daders gepakt zijn, geeft haar wel enigszins een gerust gevoel. "En een stukje gerechtigheid. Al moeten we nog afwachten wat daar uit voortvloeit", zegt ze refererend aan de toekomstige rechtszaak. De raadkamer van de rechtbank Almelo bepaalde gisteren dat het voorarrest van het vijftal met veertien dagen is verlengd.

Het is nu letterlijk puinruimen en dan opnieuw beginnen. Wat misschien nog wel de meeste indruk op haar maakte, was dat er bij de aanhouding is geschoten. "Dan ga je wel denken: in welke wereld leven we tegenwoordig toch in godsnaam?"