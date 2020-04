Wat vind jij: Hoe moeten de competities in het betaald voetbal worden afgesloten?

De KNVB gaat vrijdag in conclaaf met de voetbalclubs en andere partijen om een besluit te nemen over het restant van het seizoen. Zo schuiven de Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie en de clubs aan tafel, via een videoverbinding, om te kijken of er überhaupt nog een mogelijkheid is om het seizoen uit te spelen.



De voetbalbond liet dinsdag al doorschemeren het voornemen te hebben om het lopende seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie te beëindigen.



