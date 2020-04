"Geen afname van verspreiding coronavirus in Overijsselse verpleeghuizen"

In Overijssel is geen sprake van een afname van de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Dit is opvallend omdat in de meeste provincies in Nederland het aantal besmettingen in verpleeghuizen juist wel afneemt. Minister De Jonge schrijft dat in een brief aan de Tweede kamer. Naast Overijssel is ook in Noord-Holland en Zuid-Holland geen sprake van een daling.