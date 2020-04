Hockeyclub Zwolle: "Trainingen een logistieke operatie, maar we staan te trappelen om te beginnen"

Niet alleen de kinderen, maar ook hun trainers, staan te trappelen om weer te mogen sporten nu het kabinet zijn goedkeuring daarover heeft uitgesproken. Maar hoe zorg je er als sportclub voor dat je aan alle regels voldoet in deze coronacrisis? Voorzitter Olaf ten Thije heeft daar gisteren met 'zijn' Hockeyclub Zwolle over vergaderd. De eerste ideeën: een kiss-and-ridesysteem voor ouders en éénrichtingsverkeer rond het clubhuis.

"De trainers staan inderdaad te trappelen om weer de wei in te mogen", lacht Ten Thije. Want niet alleen voor de kinderen en hun ouders was het ontbreken van hockeytrainingen en -wedstrijden de afgelopen tijd behoorlijk wennen. "We merken dat het enthousiasme om weer te mogen beginnen bij iedereen heel erg groot is."

'Logistieke operatie'

Maar om ervoor te zorgen dat de leden en medewerkers van de Zwolse hockeyclub ook daadwerkelijk weer op het veld kunnen staan, is een behoorlijke 'logistieke operatie' vereist, legt hij uit.

"Het gaat bij ons om vijf- tot zeshonderd kinderen, die allemaal begeleid moeten worden. We moeten ook voorkomen dat de ouders op het complex samenkomen. Die hebben elkaar natuurlijk ook een tijd niet gezien en willen graag bijkletsen. Daar heeft de gemeente ons ook voor gewaarschuwd."

K&R-systeem

Daarom denkt de club na over een soort kiss-and-ridesysteem. Ouders die hun kind wel kunnen komen afzetten en ophalen, maar daarna weer moeten vertrekken. "Het is belangrijk om dat goed te communiceren", beaamt Ten Thije, "maar ik denk dat iedereen daar gezien de huidige situatie wel begrip voor zal hebben."

Daarnaast worden de trainingen gefaseerd ingevoerd. "We willen volgende week starten met de groepen die op de basisschool zitten, dus tot twaalf jaar", legt de voorzitter uit. "We kijken hoe dat gaat. Als dat goed verloopt, kunnen we de week erna ook de groepen van dertien jaar en ouder proberen op het trainingsveld te laten verschijnen."

Eenrichtingsverkeer

De trainingen zullen er door de maatregelen wel iets anders uitzien. Ten Thije: "Het wedstrijdelement, de duels aangaan, zal natuurlijk ontbreken. Maar je kunt natuurlijk wel technische oefeningen doen of pass-oefeningen over een langere afstand. Het gaat nu vooral om lekker bewegen en iets aan je conditie doen."

Maar de grootste zorg zit 'm voor de club in het scheiden van de groepen buiten het veld. Hoe houd je die anderhalve meter in stand met tientallen, zo niet honderd, kinderen die tegelijk op het complex komen en gaan? "Een van de opties die we zelf hebben ingebracht, is een soort eenrichtingsverkeer rondom ons clubhuis. Zodat je maar op één manier het terrein op kan en op één manier af, om te voorkomen dat de groepen gaan mixen."

Toiletten voor jongere kinderen

Het clubhuis zelf blijft echter dicht, evenals de kleedkamers. Voor de jongste kinderen denkt de club wel na over een toiletvoorziening, maar de oudere kinderen zullen het sowieso zonder moeten stellen. "We willen voorkomen dat de kinderen daar samenkomen, omdat de regels nou eenmaal zo zijn", aldus Ten Thije.

En dan is er nog het verzoek van premier Rutte, dat meegenomen wordt in de Zwolse plannen: zet de hekken of deuren open voor kinderen die niet lid zijn van de club, maar wel graag willen bewegen. "Wij hebben daar gisteren contact over gehad met de gemeente, maar die denken zelf ook nog na over hoe dat allemaal te organiseren valt. We gaan de opening daarom eerst neerzetten voor onze bestaande leden."