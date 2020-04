Campinghouder uit Dalfsen creatief: iedereen een eigen wc

Deze zaterdag is hij samen met een installateur druk aan het klussen, want maandag moeten de acht minitoiletgebouwtjes af zijn. Op de camping staan er al een aantal, waardoor op camping Starnbosch veertig plekken verhuurd kunnen worden.

Normaal drukste tijd

"Dat is ongeveer twintig procent van mijn capaciteit". Volgens Van den Heuvel moet hij het juist van deze tijd hebben. "Veertig procent van mijn omzet draai ik in de meivakantie en met Hemelvaart, dat valt nu allemaal weg. Het wordt een moeilijk jaar in ieder geval."

Toch gaat Van den Heuvel niet bij de pakken neerzitten en omdat campinggasten massaal belden met de vraag of hij ook iets met het sanitair kon regelen, bedacht hij de privé wc. "In kleine mobiele hokjes maken we een wc, wastafel en douche of bad en met een tractor zetten we die op de plek waar het moet."

Aansluiten is simpel en doordat er een broyeur inzit, die de ontlasting vermaalt, kan de afvoer ook door een tuinslang. "En overal op de camping heb ik al riolering, alle comfortplekken hebben eigen water en een eigen afvoertje."