Gerard Sanderink sleept advocaat van zijn ex voor de tuchtrechter

Multimiljonair Gerard Sanderink heeft een tuchtklacht ingediend over Paul Tjiam, de advocaat van z'n ex, Brigitte van Egten. Sanderink zegt dat hij en zijn vriendin Rian van Rijbroek slachtoffer zijn geworden van de uitspraken van Tjiam, in het spervuur aan rechtszaken. Dat meldt het blad Quote.

Advocaat Paul Tjiam was duidelijk in zijn bewoordingen, begin deze maand in een van de vele rechtszaken tussen Sanderink en Van Egten. Het kwam erop neer dat Sanderink 'de weg kwijt is', en precies doet wat zijn nieuwe vriendin, Rian van Rijbroek wil. Eigenlijk geen andere teksten dan het afgelopen jaar worden gebruikt in de diverse rechtszaken; hoe de 51-jarige 'cyberfantast' Van Rijbroek de 71-jarige Sanderink 'in de greep heeft'.

Nieuwe advocaten

Sanderink, die zijn Zeeuwse advocaat Boogaard heeft ontslagen, naar verluidt omdat die een rekening van meer dan een miljoen heeft ingediend, wordt nu bijgestaan door advocaat Roeland de Mol, van het Haagse advocatenkantoor BarentsKrans. En daarnaast heeft Sanderink de dienst ingeroepen van advocaat Aldo Verbruggen van het Amsterdamse 'LumenLawyers', hij geldt als expert op het gebied van financieel- economisch strafrecht volgens het Financieel Dagblad.

Sanderink en Van Rijbroek zijn het zat dat ze door Tjiam steeds maar weer worden genoemd in rechtszaken, terwijl ze geen partij zijn. En dan ook nog in 'onnodig grievende bewoordingen', staat er in de klachten, die in bezit zijn van Quote. Formeel ging de rechtszaak begin april tussen Van Egten en DSS, het bedrijf waar ze directeur was en werd ontslagen door eigenaar Sanderink. Maar duidelijk was dat Sanderink de rechtszaken aanstuurt, dus werd hij rijkelijk besproken, net als zijn vriendin, Rian van Rijbroek.

'Waanideeën en complottheorieën'

Advocaat Tjiam omschreef hem als iemand die lijdt aan 'waanideeën en complottheorieën', dansend naar de pijpen van Van Rijbroek, een 'fantast', 'oplichtster', 'leugenaar' en 'cybercharlatan', zo luidt de klacht volgens de inzage die Quote heeft gehad. Tjiam identificeert zich teveel met zijn cliënte, schrijft de advocaat van Sanderink, Aldo Verbruggen, aan de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Tjiam is, volgens Verbruggen, 'in hoge mate persoonlijk emotioneel betrokken' en gaat daardoor 'regelmatig over grenzen van hetgeen een behoorlijk advocaat betaamt'. Zowel Sanderink als zijn 'levenspartner' Van Rijbroek zijn daar het slachtoffer van.

Naast die van Sanderink en Van Rijbroek, heeft Tjiam overigens nog een derde tuchtklacht aan zijn broek gekregen. Die komt van AB Com Services BV, een douane-expert die door Sanderink's DSS was ingehuurd voor een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke fraude door Van Egten. Tjiam noemde het in de zitting een 'schimmig' bureautje dat een 'onbegrijpelijk rapport' heeft geproduceerd. In het vonnis over de zitting was de rechter het daarmee eens, maar verwoordde het iets 'magistratelijker', namelijk dat 'AB Com Services niet voldeed aan de eisen die zijn Amsterdamse collega had gesteld aan een onafhankelijk onderzoeksbureau'.

Advocaat Tjiam ziet de uitkomst van de klacht met vertrouwen tegemoet.