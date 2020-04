Energiefonds Overijssel start pilot: lokale duurzame energieprojecten kunnen financiële steun krijgen

Lokale energieprojecten zijn belangrijk voor de Overijsselse energiedoelstellingen. De provincie wil dat ten minste de helft van de duurzame energieproductie van lokale bewoners komt. Hiermee geeft Overijssel invulling aan het streven van het Nationale Klimaatakkoord.

Het Energiefonds Overijssel is in 2012 opgericht en is een samenwerking tussen de provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel. De ontwikkelfinanciering ligt tussen de 20.000 en 200.000 euro per project.

Draagvlak

Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: "Er zit enorm veel energie in de lokale energie-initiatieven. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het verkrijgen van draagvlak voor de energiemaatregelen die nodig zijn. In Overijssel zijn vele tientallen lokale initiatieven. Gezamenlijk kunnen ze een groot deel van de duurzame energiebehoefte die nodig is, verwezenlijken."

Geld en kennis

Het fonds speelt in op de behoeften van lokale energie-initiatieven die in de ontwikkelfase zitten. In deze fase ontbreekt het de initiatieven vaak aan financiering. Daarnaast is er vaak te weinig kennis. Door de initiatieven op beide fronten te faciliteren hopen de samenwerkende organisaties de projecten volledig uit te groeien.

Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit het energiefonds en expertise.