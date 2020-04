"Waarom tandartsen wel en wij niet?" Kappers balen dat ze nog niet mogen knippen

Huub Steggink laat in zijn kapsalon zien welke voorzorgsmaatregelen hij allemaal heeft getroffen. "We hebben mondkapjes aangeschaft, overal is desinfectiemateriaal en we zijn van acht naar vier knipplekken gegaan. Iedere medewerker moet 's morgens de temperatuur opmeten in de kapsalon, voordat diegene aan het werk mag. Dat staat allemaal in onze protocollen."

"We wilden dinsdag weer open"

Toch moeten zijn zeventien medewerkers nog tot en met 19 mei thuisblijven. "Hier hadden we niet op gerekend", aldus Steggink, die voor het laatst open was op 17 maart. "We hadden verwacht dat er misschien nog een aangepast protocol zou komen waarin staat dat we bijvoorbeeld alleen op afspraak mogen werken. We wilden aanstaande dinsdag weer beginnen. Maar de boodschap dat we tot en met 19 mei niet open mogen, dat kwam hard binnen."

Steggink hoopt dat de kapsalons alsnog eerder open mogen. "Ik las vandaag dat RIVM-baas Van Dissel aan de Tweede Kamer had laten weten dat het misschien toch bespreekbaar is dat we één week of twee weken eerder mogen beginnen. Dat zou heel mooi zijn. Want ik vind het heel zuur dat tandartsen, die met hun neus boven de mond van mensen staan, met dezelfde mondkapjes wel mogen werken en wij niet. Terwijl wij achter de klanten staan. We hebben geen face-to-face contact. Ik begrijp dat niet en dat vind ik het meest zure."

Zelf thuis knippen?

Voor de mensen die nu thuis zitten met een verwilderde 'coupe corona' heeft kapper Huub maar één goede tip. "Het beste kun je 's morgens niet te goed in de spiegel kijken. Druk het haar een beetje in model en probeer het nog een paar weekjes vol te houden. Ga niet zelf met allerlei attributen aan de slag. Het is echt een vak. Wij gaan er normaal gesproken een jaar of vier voor naar school, dat leer je niet met een cursusje op internet."