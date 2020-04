FC Twente hervat begin mei trainingen

FC Twente start begin mei weer met trainen. Dat heeft de club aangekondigd op de eigen website. "Begin mei starten we de trainingen in Hengelo en gaan spelers in verschillende groepen, waarvan de grootte afhankelijk is van wat er mag van het RIVM, aan de slag. Natuurlijk houden we hierbij de anderhalve meter afstand goed in de gaten", aldus technisch directeur Ted van Leeuwen.

Van Leeuwen spreekt van een 'Amerikaanse voorbereiding' op het nieuwe voetbalseizoen. Alle vergunningsplichtige evenementen, waar ook het betaald voetbal onder valt, zijn door de overheid tot 1 september verboden. Een voordeel van de komende lange voorbereiding is dat er ruimte is om ook veel individueel te trainen", zegt Van Leeuwen daarover. "Zeg maar volgens de 'American style'; in Amerika kennen ze ook een lange voorbereiding en wordt er veel individuele oefenstof aangeboden ter verbetering van ieders vaardigheden."

Door het besluit van de regering om betaald voetbal niet voor 1 september toe te staan, staat vast dat FC Twente ook volgend seizoen in de eredivisie uitkomt. Op basis van de ranglijst was dat nog allerminst zeker. FC Twente stond bij het stilzetten van de competitie op de veertiende plaats, slechts één punt boven de streep.

Nieuwe competitie

"We begrijpen het besluit van de overheid, het is goed dat er nu duidelijkheid is over het huidige voetbalseizoen", geeft directeur Paul van der Kraan aan. "Nu dit seizoen is afgesloten, kunnen we enigszins vooruit kijken. Daarbij is het belangrijk dat we nu weten dat we ons in ieder geval vanuit een Eredivisie-standpunt kunnen voorbereiden op de nieuwe competitie."

Dan gaat het bijvoorbeeld om de verkoop van seizoenkaarten. Die zal spoedig worden gestart, aldus Van der Kraan. "Er zijn nog genoeg vraagtekens richting het nieuwe seizoen, maar we zijn in alle geledingen van de club volop aan de slag."

Teleurstelling bij spelers

Na de bekendmaking gisteren is Ted van Leeuwen met de technische staf al druk in de weer met de planning richting 1 september. Van Leeuwen: "Die situatie is verre van euforisch. Bij de spelers proefde je ook teleurstelling over het niet doorgaan van de competitie. Zij hadden graag willen laten zien dat ze beter konden dan de ranglijst aangeeft."