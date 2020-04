Kelderende gasprijzen: SP vreest dat schadevergoeding voor omwonenden in gevaar komt

Sinds de uitbraak van de crisis is de gasprijs gekelderd van ruim 21 cent per kuub, naar 9 cent per kuub in maart. En het lijkt voorlopig niet beter te worden: de prijs staat nu op 6,4 cent per kuub.

Dat kost klauwen met geld voor onder meer de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en energiebedrijf Vermilion, die ook in Overijssel actief zijn. Met name in Eesveen, Hardenberg-Oost en in de Kop van Overijssel (in het grensgebied met Drenthe en Friesland) wordt veel gas gewonnen.

Veiligheid van gaslocaties

De SP wil weten welke gevolgen de lage gasprijs heeft voor omwonenden. "Kan dit gevolgen hebben voor de schadeafhandeling van omwonenden rond een gas- en olieput?", vraagt de partij aan Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De partij wil ook weten welke gevolgen de crisis heeft voor de veiligheid van gas- en olielocaties.

Maar ook mensen die in de energiesector werken, zullen de klap voelen, voorziet de SP. "Maakt de minister een plan om de werknemers die ontslagen worden om te scholen en een baan in de duurzame sector aan te bieden?"