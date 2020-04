Vervoersapp Goan moet reizen voor Tukkers heel makkelijk maken

Het wordt Tukkers op termijn makkelijk gemaakt om een reis te boeken met het openbaar vervoer, de regiotaxi (nu maatwerkvervoer genoemd), of een deelauto, deeltaxi of deelfiets. Acht Twentse gemeenten werken samen aan de vervoersapp Goan. De officiële kick-off werd vandaag online gehouden.

De Losserse wethouder Anja Prins coördineert namens de deelnemende gemeenten Twenterand, Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland, Hengelo, Enschede, Losser en Haaksbergen de ontwikkeling van de app. "Het is wel raar om hierover te praten in een tijd dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Terwijl wij met deze app juist willen dat mensen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het openbaar vervoer."

Eenvoudig reizen

Het doel van Goan is dat Tukkers en bezoekers aan de regio op een hele soepele wijze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. "Eenvoudig reizen van A naar B", zegt appbouwer Paul Pietersen van het bedrijf Qarin Tranzer, waarvan vandaag bekend werd dat het de app mag maken.

Pietersen legt alvast de werking van de app in wording uit. "In de app geef je aan welke vormen van vervoer het beste aansluiten bij jouw wensen. De trein, de bus, de regiotaxi of een deelfiets. Dat kan allemaal. Als je dat gedaan hebt, plan je je rit en krijg je een reisvoorstel dat bestaat uit meerdere routes en verschillende vormen van vervoer. In de app boek je je reis en krijg je voor alle verschillende onderdelen een kaartje. Je betaalt je reis ook in de app."

"Je ziet de taxi rijden"

De app wordt volgens Pietersen zo uitgebreid dat mensen die bijvoorbeeld een regiotaxi hebben geboekt, kunnen zien wanneer de taxi voor de deur staat. "Je ziet waar die rijdt en je kunt dan zo instappen." Wethouder Prins is enthousiast. "Dat vind ik heel mooi. Juist voor de mensen die rijden met de regiotaxi. Die hoeven niet lang van te voren klaar te zitten om te wachten op het busje. Ze kunnen zien waar die rijdt."

Hoge verwachtingen

Prins heeft hoge verwachtingen van de app Goan waarmee volgens de makers vanaf de start meteen gereisd kan worden met vrijwel alle openbaarvervoeraanbieders in Nederland, België en het grensgebied met Duitsland. Ook steeds meer aanbieders van taxi’s, deelfietsen, -auto’s en -scooters sluiten zich aan. Prins: "Dat alle reiskeuzes in één oogopslag te zien zijn, maakt dat mensen eerder gaan kiezen voor het openbaar vervoer."

Kritische noot

Alle sprekers die tijdens de online kick-off wat mogen zeggen zijn zonder uitzondering allemaal positief over de app. Alleen Liselot Reversma, directeur-bestuurder bij welzijnsorganisatie Alifa uit Enschede, plaatst een kleine kritisch noot. "Ik vind het heel spannend. Werken met een app vraagt veel van onze inwoners. Gaan mensen dit snappen?" Wethouder Prins verwacht geen problemen, ook niet bij de oudere doelgroep. "Je ziet dat mensen nu heel snel om leren gaan met apps voor bijvoorbeeld het beeldbellen."

Goan was in eerste instantie bedoeld voor Wmo-cliënten (de doelgroep die gebruik maakt van het zogeheten maatwerkvervoer). Maar omdat deze vorm door de coronacrisis helemaal op zijn gat ligt, richt de app zich straks op de reizigers die van het 'gewone' openbaar vervoer gebruikmaken. Wanneer de app in gebruik wordt genomen is, mede door de coronacrisis, niet helemaal bekend. Gemikt wordt op begin september.

De 20.000 Twentse Wmo-cliënten en álle ruim 400.000 reizigers in de acht Twentse gemeenten worden gericht benaderd. Het tempo waarin en het moment waarop dat gebeurt, is ook afhankelijk van de reisadviezen de komende maanden. "Als de maatregelen voorbij zijn, dan zetten we vol in op het Wmo-vervoer", aldus Prins.

De acht deelnemende gemeenten hebben zich voor de ontwikkeling van de app Goan verenigd in het zogeheten pilotproject MaaS Twente. MaaS staat voor het idee dat reizigers via een app hun reis op allerlei manieren kunnen plannen, boeken en betalen. MaaS is ontstaan uit de trend dat we producten niet altijd of niet helemaal gebruiken en kunnen delen. Een eigen auto is niet meer nodig als je gebruik kunt maken van lokaal vervoer, deelvervoer (deeltaxi’s, -auto’s, -busjes en -fietsen) of openbaar vervoer. Reizen wordt daarmee ook efficiënter en duurzamer. En uiteindelijk ook goedkoper voor reiziger, overheden en werkgevers.



Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) en zeven regio’s hebben samen zeven MaaS-pilots opgezet en bedrijven gevraagd daarvoor apps te ontwikkelen. MaaS Twente is een van die zeven landelijke pilots. Behalve de acht gemeenten en het ministerie doet ook de provincie Overijssel mee aan de pilot. App-ontwikkelaar Qarin Tranzer gaat de pilot uitvoeren tot eind 2021.

De app Goan kost ruim een miljoen euro. Het ministerie van I en W legt iets meer dan 520.000 euro in. De provincie Overijssel maakt 400.000 euro over en de acht Twentese gemeenten in totaal 457.000 euro. Qarin Tranzer doet minimaal 30 procent eigen investering bovenop deze subsidie.

De 457.000 euro van de gemeenten is als volgt verdeeld:

Hengelo € 92.319

Dinkelland € 30.116

Haaksbergen € 27.825

Losser € 25.828

Oldenzaal € 36.559

Tubbergen € 24.230

Twenterand € 38.836

Enschede € 181.288