Primeur: Provinciale Staten nemen voor het eerst digitaal officiële besluiten

In plaats van de stemknoppen in de Statenzaal, stemden de statenleden stuk voor stuk. Voorzitter commissaris van de Koning Andries Heidema noemde alle 47 aanwezigen bij naam, waarna zij voor of tegen stemden.

In verband met de coronamaatregelen is het voor Provinciale Staten niet mogelijk om fysiek samen te komen in het Provinciehuis, daarom vergaderen ze digitaal. Eerder al in kleiner, commissieverband en vandaag met de volledige staten.

Commissaris van de Koning: "Het is een bijzonder gezicht, de 47 Statenleden als een puzzel op je beeldscherm in plaats van voor je in de Statenzaal. Erg fijn dat op deze manier besluitvorming mogelijk is en projecten niet stil komen te liggen."