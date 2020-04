Sabine Uitslag pleit na dagje 'coronabestrijding' voor betere bescherming zorgmedewerkers

Nadat de coronapandemie ook in ons land in volle hevigheid was losgebarsten, had ze zich aangemeld om haar steentje bij te dragen. Voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA Sabine Uitslag heeft immers van oorsprong een verpleegkundige achtergrond. Maar na de eerste sessie heeft ze besloten zich terug te trekken. Eerst moet er betere bescherming komen. De oud-politica zegt geschrokken te zijn en heeft de kwestie onder de aandacht gebracht bij minister Hugo de Jonge.

Een paar zaken wil ze op voorhand benadrukken en dat is ook de reden waarom ze de naam van de zorginstelling waar ze werkte niet wil noemen: "Het ligt zeker niet aan het personeel en de leiding in het verpleeghuis waar ik was. Deze mensen werken stuk voor stuk met ongelooflijk veel passie."



Geen uitzondering

Bovendien vormt dit verpleeghuis geen uitzondering op de regel. "Het houdt zich keurig aan de richtlijnen van de RIVM. Er zijn dus talloze verpleeghuizen die het op dezelfde wijze aanpakken. Al wil ik ook niet alles over één kam scheren. Er zijn ongetwijfeld instellingen waar het er anders aan toe gaat. Maar voor mij was echter alleen de cruciale vraag: is de bestaande bescherming voldoende?", aldus de geboren en getogen inwoonster van Twenterand, die tegenwoordig bij Deventer woont.

Het was de bedoeling om twee halve dagen per week mee te lopen in een verpleeghuis. Ze had vooraf op Facebook gemeld dat ze aan de slag zou gaan. "Ik merk dat ik het heel erg spannend vind. Mijn ratio vertelt me dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Maar mijn hart vertelt me dat ik dit als oud-verpleegkundige gewoon moet doen."

Oer-instinct

Het is het oer-instinct zoals mensen in de zorg dat hebben. Eerst anderen helpen, dan pas aan jezelf denken. En dat zag Sabine Uitslag ook bij de mensen om zich heen. "Maar wat gaat er dan door je lijf heen als je ontdekt dat je iemand hebt behandeld die mogelijk corona heeft? Dat zijn dingen waar je vooraf niet bij nadenkt als je mensen verpleegt. Dan denk je maar aan één ding: deze bewoners móeten geholpen worden."

'Spelregels'

En dus toog ze gisteren - gewapend met mondkapje en handschoenen - de afdelingen van het verpleeghuis over. En schrok ze van wat ze nabij meemaakte. "Een gesloten psychogeriatrische afdeling bijvoorbeeld waar vier van de twaalf mensen ziek zijn. Maar waar niet de hele afdeling als speciale corona-afdeling wordt aangewezen. En dan heb je bijvoorbeeld twee kamers met besmette bewoners met daar tussenin één kamer van iemand die niet besmet is. En dan moet ik daar met mijn mondkapje en handschoenen bij die ene kamer naar binnen..."

Geheel volgens de 'spelregels'. "Was ik voldoende beschermd? Ja, volgens de RIVM-richtlijnen. Maar voelde dat ook zo? Nee."

'Oorlogsgebied'

Ze is duidelijk in haar taalgebruik. "Oorlogsgebied", zo noemt ze de corona-afdelingen. "En als je dan naar de frontlinie wordt gestuurd, wil je ook bewapend zijn. In de vorm van voldoende beschermende maatregelen. Met alleen bescherming ben je er echter nog niet. Je moet ook duidelijke instructies hebben hoe je die gebruikt. Er moet daarom goede crisisleiding zeggen: mensen die weten hoe het is om aan het front te zijn en vertellen wat de mensen op de werkvloer moeten doen om het vol te kunnen houden."

'Corona-minister'

Als voormalig Tweede-Kamerlid heeft ze 'corona-minister' en partijgenoot Hugo de Jonge ingelicht over haar bevindingen. "Heb hem gezegd dat de beschermende maatregelen binnen de ouderenzorg ver onder de maat zijn. Daar moet écht meer aandacht voor komen. En uiteraard heb ik dit in een persoonlijk gesprek ook doorgesproken met de op dat moment aanwezige verantwoordelijke van de afdeling."

Ze vindt dat de richtlijnen van het RIVM opnieuw onder de loep moeten worden genomen. "Zorgmedewerkers moeten zich voldoende kunnen beschermen. Of dat nu in de ouderenzorg is of in de gehandicaptensector of de geestelijke gezondheidszorg. Dat het preventief gebruik van mondkapjes wél helpt. Juist ook in de wijkverpleging. We moeten er samen voor zorgen dat zorgmedewerkers zich veilig voelen. Dat zorgmedewerkers uitvallen omdat ze bang zijn, is wat mij betreft onacceptabel."

Niet alleen ouderenzorg

Ze zegt dat ze vandaag nog heeft gesproken met een bestuurder van een grote zorgorganisatie. "Daar zijn speciaal ingerichte crisisteams ter plekke. Worden afdelingen waar een uitbraak is meteen als verdacht betiteld. En er is veel verbinding in de regio om ervoor te zorgen dat er van elkaar wordt geleerd. Maar wat ook duidelijk naar voren kwam, is dat het niet alleen de ouderenzorg betreft. De tekorten aan aandacht en het tekort aan beschermende maatregelen gelden ook zeker in de wijkverpleging, gehandicaptenzorg en de GGZ-instellingen. De vergelijking met de honger in de wereld gaat hier op; er is voldoende voedsel maar de verdeling klopt niet."

Deur op kier

Zeker nu de bezoekregelingen in de ouderenzorg worden versoepeld. "De deur van de verpleeghuizen wordt op een kier gezet. Waarbij wordt gekeken naar de bewoners. Maar wat vinden de medewerkers daarvan? Ik heb daar geen mening over, maar die vraag moet wel heel goed worden meegenomen in de besluitvorming."

Ze wil nu eigenlijk maar één ding: zo snel mogelijk terug naar 'het front'. "Ik wacht nu op een volgende opdracht. Wil heel graag weer werken op een corona-afdeling. Maar dan wel goed beschermd."

Niettemin zegt ze met veel voldoening terug te kijken op haar dagje terug in de verpleging. "Het is in de eerste plaats heel verhelderend en leerzaam om mee te lopen. Vooral omdat ik regelmatig spreker ben tijdens congressen. Dan is het goed af en toe weer met je benen in de klei te staan."