Wachtrij bij corona-sneltest in Losser, GGD minder blij

Al voordat er vanaf 13.00 uur getest kan worden, staat er een wachtrij voor het bedrijf op het industrieterrein in Losser. Allemaal willen ze weten of ze het coronavirus hebben gehad. Op camera wil vrijwel niemand. Te persoonlijk, vinden ze.



Veel vraag naar tests

Volgens Xander Schurink, directeur bij Hestia, bevestigt dit beeld wat hij al langer vermoedt: mensen hebben behoefte om getest te worden. "Het testen van corona in Nederland is nu alleen nog voorbehouden aan medewerkers in de zorg. Maar we zien dat er heel veel behoefte van gewone mensen en van werkgevers is, om te weten of je corona hebt doorlopen of niet."



Wie getest wil worden, doorloopt drie stappen. Allereerst moet je een medische vragenlijst invullen, waarbij onder meer gevraagd wordt naar de bekende coronaklachten, zoals verkoudheid, een zere keel en koorts. "Het is heel belangrijk om te weten of je bijvoorbeeld in Italië op vakantie bent geweest. Of dat je een paar weken geleden ziek bent geweest", aldus Schurink.



Hoe betrouwbaar?

Iemand met een medische achtergrond loopt vervolgens de vragenlijst na, waarna via je vingertop bloed wordt afgenomen. Binnen een uur krijg je een e-mail, waarin staat of je het coronavirus hebt gehad. Kosten: veertig euro. Duur? Schurink stelt van niet. "Er zijn bedrijven die er tachtig euro voor rekenen. Wij verdienen er bijna niets aan."



Vraag is wel: hoe betrouwbaar is deze meetmethode? Schurink: "De test die wij gebruiken is een test van Duitse makelij, van een gerenommeerd Duits laboratorium. Dus de kans is heel gering dat je een vals positieve of vals negatieve uitslag krijgt.



GGD is minder blij

Toch zijn ze bij de GGD Twente minder enthousiast over dit soort particuliere coronatesten; de gezondheidsdienst raadt het gebruik van de testen zelfs af. Volgens de GGD zijn de tests niet betrouwbaar en kunnen ze niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt.



"De GGD Twente houdt zich aan de RIVM-richtlijnen", zegt Schurink. "Het RIVM laat testen controleren door laboratoria. Daar zijn ze al zo druk mee, dat er simpelweg geen ruimte is om deze testen nog weer te testen in laboratoria."



Toch raadt de GGD de particuliere testmethode af. Volgens Schurink is daar een verklaring voor. "Heel simpel: omdat ze deze test nog niet onderzocht hebben in het laboratorium."

Benieuwd hoe de test werkt? Bekijk de video hierboven.