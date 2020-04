Buschauffeur zit veilig, maar eenzaam achter lint: "Contact maken met passagiers is het mooiste wat er is"

Hoe ga je door terwijl iedereen stil staat? In deze rubriek portretteren we het kloppend hart van Overijssel. Met vlogs en gesprekken krijgen we een inkijkje in hun leven. Wat doen ze? En hoe doorstaan ze deze coronacrisis? Vandaag buschauffeur Helmich Lubberts van Keolis in Zwolle.

De streekbussen rijden nog wel, maar er zijn op dit moment amper passagiers. En dat is maar goed ook, want vanwege de anderhalvemetersamenleving, mogen er slechts twaalf passagiers vervoerd worden in een normale bus. Zij moeten allemaal achter instappen, want het voorste deel van de bus - afgeschermd door roodwitte linten - is alleen toegankelijk voor de chauffeur. En dat maakt het werk er niet leuker op, vindt Lubberts. "Contact maken met passagiers is het mooiste wat er is en dat mis ik best wel een beetje."