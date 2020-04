Gaston Sporre vindt dat KNVB voor grootste uitdaging ooit staat en verwacht problemen eerste divisie

"Wij staan iets dichter bij de werkelijkheid in vergelijking tot het buitenland. Financieel gezien lopen we hier niet met het hoofd in de wolken. De bedragen zijn nog niet zo exorbitant. Misschien is de schade straks te overzien. Er is wel een allesomvattend deltaplan voor nodig."

Flinke stappen terug

De KNVB staat voor de grootste uitdaging ooit, zegt Sporre. "Voetbal is de grootste vermaakindustrie van ons land, maar we hebben te maken met een probleem waarvan we de omvang niet kennen. We leven bij de dagkoersen. We staan in de mist en hopen op betere tijden. Ik vond de mimiek van minister-president Mark Rutte op televisie veelzeggend. De onmacht, waar zijn we in verzeild geraakt? Niemand weet het. Duidelijk is dat we als betaald voetbal een paar flinke stappen terug moeten doen."

Harde maatregelen

Harde ingrepen zijn nodig. Sporre: "Rutte krijgt advies van het Outbreak Management Team (OMT) en vaart daar gedeeltelijk blind op. In het voetbal hebben wij jaren geleden een structuur ontworpen waarin iedereen mag meepraten. Al 'polderend' bevinden we ons in een praatcultuur hopend dat we in samenzang tot een oplossing komen. Dat gaat nu niet werken. De problematiek is ontzettend ingewikkeld. Er moeten harde maatregelen worden getroffen. In tijden van crisis geldt het credo als de slager praat dan zwijgen de worsten. Zeist kan niet iedereen tegemoet komen. Met verdeelde rechtsvaardigheid beland je in een poel van ellende."

Niet zomaar weer voetballen

Ga niet met de rug naar de samenleving staan, maar zorg voor maatschappelijk draagvlak. Sporre: "In het rapport van Jaap van Dissel staat dat er bij sporten soms druppelwolken ontstaan die op 20 meter achter een rennende speler nog aangetoond kunnen worden. Dat werpt de vraag op of je contactsporten überhaupt nog kan laten doorgaan. Dat is de realiteit waarin we nu leven. Hou rekening met het feit dat de hele samenleving 1,5 meter afstand moet houden en denk dus niet dat je zomaar weer even kunt voetballen. De sport is niet in de positie er een lachwekkend schouwspel van te maken."

Kansen

Veel ondernemers moeten nu een geweldige aderlating doen, het mkb hangt in de touwen, aldus Sporre. "Ook het voetbal moet daarom de huishouding op orde brengen. Het huidige salarisgebouw kan niet overeind blijven. Laten we er samen wel voor zorgen dat onze 'voetbalpiramide' overeind blijft. Ik moet er niet aan denken dat er straks niets is tussen de eredivisie en de amateurs en de eerste divisie wordt weggesaneerd. De KNVB zou er verstandig aan doen de eerste divisie te adopteren. Maar gelukkig staan we qua weerbaarheid en duurzaamheid in het Nederlandse voetbal nog enigszins in de realiteit. Dat biedt kansen."