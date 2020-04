Twaalf leden van Twentse drugs- en moordbrigade veroordeeld tot forse straffen

In totaal werden vandaag 12 leden veroordeeld. Voor de moordplannen werden celstraffen uitgedeeld tot 8 jaar. Voor de jarenlange drugshandel gaan betrokkenen 2,5 jaar tot 7 jaar de gevangenis in. Twee kregen werkstraffen van 120 tot 240 uur voor witwassen van drugsgeld. Eén van de veroordeelden volgde het vonnis via beeldverbinding vanuit de gevangenis. Hij liet weten in hoger beroep te gaan.

Drugshandel

Vanuit verschillende drugsopslagplaatsen heeft de bende vele tientallen kilo's drugs de grens overgebracht. De opslag- en inpakhuizen waren aan de Enschedese Vlierstraat, in Emmen en Roermond. De drugs werd wereldwijd verzonden naar landen als Australië, Polen, Zweden en Amerika. Opdrachten kwamen binnen via het darkweb, een minder toegankelijk deel van het internet. De bendeleden hadden daar sites als Instadrug en InsaneCocaine. Er werd betaald met bitcoins.

De pakketten drugs werden verzonden met reguliere bedrijven. "Die bedrijven werden zo onbewust distributeurs van drugs", aldus de rechtbank.

Bewijs

De mannen liepen tegen de lamp, omdat de politie had kunnen meelezen met hun communicatie. De bendeleden stuurden elkaar versleutelde berichten via speciale telefoons met het programma Ironchat, maar de politie kon die op vernuftige wijze live meelezen. Het opsporingsapparaat beschikte op deze manier over meer dan 250.000 berichten aan bewijsmateriaal.

De gebruikers van de telefoons hadden allemaal een alias. Hun bijnamen waren bijvoorbeeld; Spider, Kingpin, Chicolab en El Chapo. Volgens de rechtbank is voldoende vast komen te staan dat deze accounts toebehoorden aan de veroordeelde mannen.

Moordplannen

De politie ging over tot aanhoudingen, toen duidelijk werd dat enkele leden van plan waren om mannen rondom motorclub Satudarah te gaan beschieten. De zware wapens zouden al zijn besteld. 'El Chapo' is degene die de grootste rol heeft gespeeld bij deze moordplannen. Hij is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. Tegen hem was 10 jaar cel geëist. Zijn medeverdachte in deze zaak moet 5,5 jaar de cel in.

Reden voor de moordplannen was de ontdekking van het drugspand aan de Enschedese Vlierstraat door de politie. Betrokkenen dachten dat Satudarah het pand verlinkt had. In werkelijkheid had de politie dus de communicatie meegelezen.

Simo D.

De zelfbenoemde 'Godfather' Simo D. wordt ervan verdacht de Goliathbende te hebben opgezet, samen met zijn rechterhand 'Vin'. "Dat druipt eraf", zegt justitie. Beide heren zitten nu vast in een Duitse cel. Ze zijn ook veelvuldig genoemd in het Twentse 'liquidatieproces', waarin twee uitvoerders een kwart eeuw achter de tralies zijn gezet. Simo zou zeker zeven moorden hebben 'besteld', zegt OM, die hem graag daar voor wil vervolgen.