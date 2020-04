Vijf vragen over openstelling campings in Twente

Vakantieparken en campings in Twente mogen vanaf morgen weer deels open. Eerder besloot de Veiligheidsregio dat alle campings in Twente gesloten moesten worden. In andere gebieden in Nederland mochten campings en vakantieparken, onder voorwaarden, wel open blijven. Twente sluit zich nu weer aan bij die landelijke lijn. Vijf vragen over het besluit van de Veiligheidsregio Twente.

1. Waarom werden campings en vakantieparken in Twente wel gesloten?

Het besluit van de Veiligheidsregio Twente, op 26 maart, kwam voor veel campinghouders en uitbaters van vakantieparken als een verrassing. Natuurlijk werden er maatregelen verwacht, maar sluiting? Nee, daar was geen rekening mee gehouden. Elders in Nederland was dat ook niet aan de orde.

Het besluit van de Veiligheidsregio kwam vlak voor Pasen. Een periode waarin normaal gesproken veel toeristen, ook vanuit Duitsland, naar Twente komen. Door de campings in de regio te sluiten werd voorkomen dat het veel drukker zou worden in de regio. Meer drukte had kunnen leiden tot meer besmettingen en dus tot meer druk op de zorgcapaciteit van ziekenhuizen in Twente.

2. Waarom mogen campings en vakantieparken nu weer deels open?

Burgemeester Onno van Veldhuizen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, stelt dat de versoepeling van de maatregelen in Twente mogelijk is omdat de druk op de Twentse gezondheidszorg de afgelopen periode is afgenomen. Volgens Van Veldhuizen is dat een gevolg van de inspanningen van alle Twentenaren en het goede naleven van de maatregelen. Van Veldhuizen benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de geldende basisregels houdt. Dus zoveel mogelijk thuisblijven, handen regelmatig wassen en anderhalve meter afstand houden.

3. Aan welke regels moeten bezoekers van campings en vakantieparken in Twente zich vanaf morgen houden?

Toeristen zijn vanaf morgen weer welkom in accommodaties met eigen sanitaire voorzieningen, zoals een toilet, douche en stromend water. Kamperen in een tentje zit er voorlopig dus nog niet in. Algemene faciliteiten zoals centrale douche- en toiletgebouwen, zwembaden en kantines blijven gesloten.

4. Maar zijn die regels dan allemaal duidelijk voor campings en vakantieparken?

Voor vakantieparken is het allemaal redelijk overzichtelijk. Gezamenlijke gebouwen zoals horecavoorzieningen moeten gesloten blijven. Voor campinghouders is lang niet alles even duidelijk. Hoe zit het bijvoorbeeld met de ruimte waar caravaneigenaren het chemisch toilet kunnen legen? Ook dat is een algemene faciliteit.

Campings blijken te worstelen met dit soort vragen en reageren verschillend. Zo zijn er campings die de stortplaats gewoon openen, terwijl andere campings wachten op een nadere invulling van de Veiligheidsregio. Zo wil een camping douches toewijzen aan specifieke gasten. Maar mag dat? De veiligheidsregio moedigt mensen aan die creatieve oplossingen hebben zich te melden, zodat kan worden gecontroleerd of de oplossingen 'binnen de lijntjes' passen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente benadrukt dat hij liever honderd vragen heeft dan dat er weer moet worden gehandhaafd en boetes worden uitgedeeld.

5. Is de kans op meer besmettingen niet groter als mensen van buiten Twente in deze regio vakantie komen vieren?

Mark Rutte was in zijn persconferentie stellig. Kinderen tot en met twaalf jaar mochten weer in teamverband sporten zonder de anderhalve meter-regel in acht te nemen. Maar spelen in competitieverband was geen optie, want dan moest er gereisd worden. En dat verhoogt de kans op besmettingen.

Nu mogen mensen uit bijvoorbeeld Friesland wel naar een camping of vakantiepark in Twente reizen. De Veiligheidsregio wijst daarbij opnieuw naar de zorgcapaciteit in Twente. De druk op de gezondheidszorg is minder groot dan enkele weken geleden en dus is het verantwoord om mensen van buiten de regio naar Twentse campings en vakantieparken af te laten reizen. Zolang iedereen die dat doet maar de geldende regels in acht neemt.