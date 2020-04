Klucht rondom jarenlang geld graaien bij toneelgroep Lonneker nog niet ten einde

De klucht rondom diefstal bij toneelgroep Kameleon in Lonneker is nog lang niet ten einde. Een kleine twee jaar geleden werd de oud-penningmeester door het gerechtshof veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf voor het jarenlang graaien uit de kas. Maar de hoogste rechter van Nederland heeft de uitspraak vernietigd, waardoor het proces opnieuw moet worden gevoerd.

Zeven jaar lang, van 2008 tot en met 2015, heeft de man geld gestolen uit de kas van de toneelvereniging. In totaal verduisterde hij bijna 25.000 euro. Naast penningmeester was hij ook jarenlang tekstschrijver voor de toneelgroep. Het had maar weinig gescheeld, of het stuk 'Goudkoorts' had in 2017 door geldproblemen niet opgevoerd kunnen worden.

Omtrent de berechting van de man is nu ook een ware klucht ontstaan. Volgens de Hoge Raad is er bij de veroordeling in 2018 te weinig aandacht besteed aan de reden waarom de oud-penningmeester de diefstal heeft gepleegd.

Bedreiging

Want de man heeft gezegd: "Ik heb gehandeld vanuit psychische overmacht. Ik had in 2009 een relatie met een dame die geld van mij vroeg. Op enig moment kwam haar echte karakter naar boven. Er ontstond een dreigende situatie, waarbij mij psychisch geweld werd aangedaan. Zij eiste geld. Ze stond op een zeker moment met een hamer en een mes voor mij. Ik had toen naar de politie moeten gaan of naar mijn baas. Maar ik was verliefd en dan doe je rare dingen."

Deze stelling van de oud-penningmeester wordt gesterkt door een veroordeling van de betreffende vrouw. Ze is veroordeeld voor bedreiging. "Dat onderbouwt mijn stelling dat het een erg agressieve vrouw was."

Chats

Daarnaast wijst hij op een chatgesprek, dat ook in het onderzoeksdossier zit. In een andere taal dan Nederlands schrijft de vrouw aan de ex-penningmeester: Denk maar niet, dat ik bang van jou ben. Ook schijnt er een dergelijk spraakbericht te zijn.

Omdat het gerechtshof in haar uitspraak niet teruggekomen is op deze verklaring van de man, moet het proces opnieuw worden gevoerd.