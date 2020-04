Onkruidverdelging hoeft niet met gif, met wat extra moeite lukt het ook met machines

Koonstra heeft zelf een loon- en grondverzetbedrijf. Hij is gaan puzzelen met de machines die hij aan de tractor hangt om een mechanische methode te vinden, die ook daadwerkelijk de wortels van het onkruid kapot maken.

Meer dan klepelen

"Met alleen klepelen, oftewel maaien en fijnmalen, krijg je het land niet helemaal schoon." vertelt Koonstra. "Dat is waarom veel boeren liever voor de snelle en goedkope chemie kiezen. Maar met een paar extra machines, die ik toch in de schuur had staan, is het mij gelukt."

Zien hoe Koonstra het doet? Kijk het filmpje hieronder.

Stikstof

Planten groeien door stikstofnitraten die in de mest zitten. Wanneer bijvoorbeeld de mais is geoogst en de grond blijft kaal, kan de overgebleven stikstof in het grondwater terecht komen. Om dat te voorkomen zijn boeren op zandgrond verplicht een zogenaamd 'vanggewas' in te zaaien, dat de stikstof uit de bodem opneemt.

Vanggewas

Dit vanggewas moet in de lente weer plaats maken voor het nieuwe gewas. Maar tot nu toe was er geen methode gevonden om dit vanggewas echt helemaal, in één keer, te verwijderen. "We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om het milieu te verbeteren en ook veel boeren vinden het belangrijk."

Test

Vorig jaar heeft Koonstra het meerdere malen getest, ondanks dat hij er weinig van verwachtte. "Maar het maakt het land goed schoon en dat wil je, want onkruiden nemen voedingsstoffen af van het hoofdgewas waar het om draait."

Vermindering

Helemaal zonder glyfosaat kan een boer volgens Koonstra nog niet. "Je hebt er altijd wel iets tussen zitten wat je echt niet wilt hebben. Maar ik ben er van overtuigd dat we met deze simpele methode zo'n driekwart tot misschien wel 90% glyfosaatgebruik kunnen verminderen."