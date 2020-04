Een kijkje achter de schermen bij de Posten: verpleegkundig specialist in opleiding Marion Sander

Ook in coronatijd wil de Posten goede en veilige zorg blijven bieden aan bewoners en thuiszorgklanten. In deze tijd betekent dat: alle hens aan dek. Sinds 18 maart geldt landelijk een bezoekverbod voor verpleeghuizen om het risico dat het coronavirus van buiten naar binnen wordt gebracht te beperken.

De Posten test zelf

Ook bij medewerkers is het belangrijk om alert te zijn op symptomen van het coronavirus. Zij moeten immers verantwoord hun werk kunnen doen. Daarom worden al sinds eind maart medewerkers met corona-gerelateerde klachten in de Posten zelf getest. Door deze werkwijze is de uitslag van de test uiterlijk binnen 48 uur na aanmelding bekend. De Posten verkort zo de onzekere periode voor medewerkers en zijn zij zo snel mogelijk weer inzetbaar.

Marion Sander is verpleegkundig specialist in opleiding bij de Posten. De coronacrisis beïnvloedt ook haar werk. Zij heeft er een belangrijke taak bij gekregen: het afnemen van coronatests bij medewerkers van de Posten en Zorggroep Manna.

Het testen gebeurt in een aparte ruimte, die via een eigen ingang toegankelijk is. Zo vindt er geen ontmoeting plaats met bewoners of andere medewerkers van de Posten. Medewerkers die een testafspraak hebben, wachten in hun auto en krijgen een telefoontje wanneer zij naar binnen kunnen.

De verpleegkundigen van de Posten en Zorggroep Manna die de testen afnemen, dragen beschermende kleding om besmetting te voorkomen. Op indicatie van de specialist ouderengeneeskunde van de Posten kunnen Marion en haar collega zo nodig ook testen afnemen bij bewoners van de Posten. Marion legt uit hoe het testen in zijn werk gaat.

Angst om ouderen te besmetten

Marion is blij dat zij op deze manier haar steentje kan bijdragen. "Ik kan me heel goed voorstellen dat het heel spannend is voor collega’s die klachten hebben. Hebben zij het coronavirus of niet? Wat mij opvalt is dat de meesten vooral heel bezorgd zijn over mogelijke gevolgen voor hun klanten of bewoners. Ze zijn echt bang om de kwetsbare ouderen te besmetten. Pas daarna komt de zorg over hun eigen gezondheid. Zo verantwoordelijk voelen zij zich."

Snel uitslag

Gelukkig hoeft niemand lang te wachten op de uitslag. Die is meestal al na 24 uur bekend. Marion Sander: "Collega’s krijgen dan een telefoontje van hun leidinggevende." Sinds eind maart heeft al een groot aantal medewerkers van de Posten in eigen huis een coronatest gehad. De overgrote meerderheid kreeg een geruststellende uitslag: geen corona.

Morgen het verhaal van Simon Saliba, geestelijk verzorger bij de Posten.