VIDEO | Oost op het Asfalt: verkeershufter heeft lak aan het rode licht

Rood licht? Wie maakt zich daar in dit verkeersluwe coronatijdperk eigenlijk druk om? Nou, deze automobilist in ieder geval niet, zo lijkt het... In deze aflevering van Oost op het Asfalt aandacht voor een sterk staaltje verkeershufterig gedrag.

Een automobilist uit Enschede filmde de actie met zijn dashcam. "Ik stond te wachten voor het rode verkeerslicht. Op de kruising van de Gronausestraat met de Oostweg, in de richting Glanerbrug, toen ik in mijn spiegel ineens een auto op hoge snelheid zag komen aanrijden. Ik dacht nog: wat doet die nou?"

Ongeduldig

Even dacht de automobilist namelijk dat de wagen hem vol aan de achterzijde zou rammen. De blijkbaar ongeduldige bestuurder week echter op het allerlaatste moment uit naar links. "Hij ging in het baanvak staan voor het verkeer dat linksaf slaat. Tot ver voorbij de stopstreep zelfs. Vanwege de enorme haast die hij had, dacht ik dat hij misschien wel door het rode licht voor linksaf slaand verkeer zou rijden. Maar nadat enkele auto's waren gepasseerd, knalde hij tot mijn verbijstering vervolgens zomaar door het rode licht voor het doorgaande verkeer."

Rondtoeren

Een actie van een verkeershufter? Of waren er wellicht toch omstandigheden die de actie deels zouden rechtvaardigen? Wanneer er bijvoorbeeld sprake was van een levensbedreigende situatie. "Nou, even later kwam ik hem weer tegen in Glanerbrug. Hij was daar gewoon wat aan het rondtoeren..."

