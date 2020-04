App 'Beppie' zorgt voor klein beetje minder eenzaamheid in verpleeghuizen

'Beppie', heet de app, bedacht door student Joran van de Sluis van de Universiteit Twente. Samen met technologiebedrijf Nedap, waar hij afstudeert, ontwikkelde hij de applicatie. "Het is heel simpel", legt hij uit. "Als ik een appje stuur naar het apparaat, dan print die een kaartje uit met de tekst. Vervolgens kunnen ze die lezen en een eigen tekst erop schrijven."

Geïsoleerd

Het veelzijdige printapparaat maakt vervolgens een foto van de nieuwe tekst en stuurt dat door als een nieuw appje. Want hoe vanzelfsprekend appen of beeldbellen ook is voor velen, ouderen hebben er vaak grote moeite mee. "Het type mensen dat hier zit heeft er toch meer moeite mee en minder affiniteit. En dan kan je best geïsoleerd raken nu je niemand op bezoekt hebt."

Een kaartje van Beppie (Foto: RTV Oost)

Kleinkinderen

Ook mevrouw Spiering worstelt daarmee. "Het is zo'n klein apparaatje, ik kan daar niet mee overweg. Bellen gaat nog, maar meer doe ik er niet mee. En nu vind ik het wel fijn dat ik iets kan maken. Dan kan ik voor de kleinkinderen wat op het kaartje schrijven. Dat is prettig, nu je door de isolatie niet naar buiten kan."

Prototype

Joran hoopt natuurlijk dat 'Beppie' op nog veel meer plekken ingezet gaat worden. Maar de eerste mijlpaal is in ieder geval bereikt. "Het gaat nog om een prototype. En we zijn heel blij dat hij het doet. We gaan nu kijken of we het verder kunnen uitrollen."